مردم خشنود از تحقق «وعده صادق»/ زندگی عادی در جریان است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هنوز چند ساعت از تنبیه سخت اسراییل متجاوز از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگذشته اما وضعیت در اقصی نقاط استان سمنان عادی است و مردم کسب و کار و زندگی شأن را دارند.

علیرغم تبلیغات سو دشمنان، تمام پمپ‌های بنزین سراسر استان سمنان کار عادی شأن را ادامه می‌دهند و مردم هم بدون هیچ مشکلی سوخت گیری می‌کنند. از سوی دیگر کسبه در محل کارشان حضور دارند و زندگی عادی در جریان است.

سوخت گیری به راحتی انجام می‌شود

حسین عبدلی مدیر شرکت ملی نفت منطقه شاهرود در گفت وگو با خبرنگار مهر، با رد هرگونه اختلال یا ازدحام در جایگاه‌های سوخت استان سمنان گفت: تمام جایگاه‌های استان به صورت عادی در حال سوخت رسانی هستند و جای نگرانی نیست.

این وضعیت در بازارها و معابر نیز وجود دارد مردم کار خود را می‌کنند و هیچ نگرانی نیز وجود ندارد درست نقطه مقابل مردم تلاویو که این ساعات دنبال سوخت و اغذیه ای هستند و تلاش دارند که از ازدحام فروشگاه‌ها در امان بمانند.

مردم همچنین از تنبیه سخت اسراییل توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوشحال هم هستند و به خصوص در فضای مجازی واکنش‌ها به این امر فراوان است. برخی از مردم استان سمنان پروفایل‌های مجازی شأن را به اشکال مختلف درآورده‌اند تا حمایت خود را از تنبیه اسراییل نشان دهند.

تنبیه اسراییل

مریم منصوریان دانش آموخته رشته حساب داری و یک شهروند استان سمنان در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه نیاز بود که اسراییل مورد تنبیه قرار گیرد، گفت: یک دنیا جلوی جنایت‌های اسراییل سکوت کرده بود اما بالاخره زمان آن رسیده بود که کسی جلوی قلدری‌های اسراییل را بگیرد و امروز شاهد سیلی سختی به گوش اسراییل جنایت کار و تجاوز کار هستیم.

محمد جوان شاهرودی که در تجمع امروز مردم در ساعت گل شهرستان شاهرود نیز حضور پیدا کرده بود، ضمن حمایت از سپاه پاسداران در تنبیه سخت اسراییل غاصب، تاکید کرد: مردم ما قدردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.

محمد به سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره می‌کند و به استفاده از کلید واژه وعده صادق، تاکید کرد: همان زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند اسراییل باید تنبیه شود و می‌شود متوجه شدیم که قرار است سیلی بزرگی به دهان این رژیم منحوس بخورد اما خود ما هم فکرش را نمی‌کردیم که حجم عملیات تا این میزان گسترده باشد.

وی با اشاره به غافلگیری جهان و اسراییل و متحدانش در برابر مقیاس و بزرگی حمله شب گذشته، افزود: اسراییل تقریباً از تمام زوایای جغرافیایی مورد حمله قرار گرفت و شاهد بودیم که مستاصل و درمانده شده بود و حتی گنبدهای آهنین اش هم نتوانستند جلوی موشک‌های ایرانی را بگیرند.

اسراییل رو به نابودی است

چهره‌های مختلفی به این رویداد واکنش نشان داده‌اند حجت الاسلام محمد عزیزی امام جمعه میامی ضمن قدردانی از اقدام شجاعانه سپاه پاسداران، گفت: مردم پشتیبان سپاه و آرمان‌های انقلاب اسلامی و قدردان این سیلی محکم هستند.

عزیزی همچنین به پایان عمر اسراییل اشاره کرد و افزود: امروز رژیم منحوس صهیونیستی از هر زمان دیگری درمانده‌تر است و سیلی دیشب نیز نشان از اقتدار ایران اسلامی در برابر اسراییل غاصب دارد.

یک شهروند دیگر استان سمنان با بیان اینکه حمله اسراییل به کنسولگری ایران در سوریه در واقع حمله به خاک ایران بود و باید پاسخ درخوری به آن داده می‌شد، گفت: ما از سپاه قدردانی می‌کنیم که هم با این حمله توان نظامی ایران را به رخ کشید و هم توانست انتقام سختی از رژیم منحوس صهیونیستی بگیرد.

علی شاهینی با بیان اینکه سپاه توانست پاسخ سختی به اسراییل بدهد و این را در تاریخ می‌نویسند، ابراز کرد: از امروز اوضاع در خاور میانه و جهان تغییر می‌کند و بازیگر اصلی منطقه و دنیا امروز ایران اسلامی خواهد بود که تعیین تکلیف خواهد کرد.

اسراییل درمانده است

حجت الاسلام جلیل شریفی نیا امام جمعه آرادان نیز ضمن تقدیر از سپاه غیور ایران اسلامی بیان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر تنبیه اسراییل به واسطه جنایتکاری و تجاوز به کنسولگری ایران در سوریه که به بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی خاک کشورمان محسوب می‌شود، اقتدار ایران اسلامی و توان موشکی را نیز به نمایش گذاشت تا بار دیگر تن و بدن بدخواهان این کشور به لرزه در بیاید.

یکی دیگر از شهروندان استان سمنان در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اسراییل امروز درمانده است، ابراز کرد: هنوز اسراییل از سیلی که به صورتش خورده گیج است و نتوانسته حتی وضعیت خود را بررسی کند و این نشان از حجم بالای حمله ایران اسلامی به مواضعی در خاک اسراییل می‌دهد.

رضا بیاری بیان کرد: امیدواریم که به زودی نابودی اسراییل را ببینیم و صحنه زیبای پرواز موشک‌های ایرانی بر فراز مسجد الاقصی بار دیگر تکرار شده و ما بتوانیم در نهایت با نابودی اسراییل نماز شکر را به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبر مسلمین جهان در این ناحیه مقدس اقامه کنیم و به دنیا نشان دهیم که اسراییل به پایان کار رسیده و افتخار و پیروزی از آن مردم مسلمان است.

زندگی عادی در جریان است

مردم استان سمنان اما علیرغم تبلیغات سو دشمنان و معاندان و رسانه‌های غربی، زندگی خود را دارند و مشکلی در تأمین اقلام مورد نیازشان ندارند در این مورد یک شهروند استان سمنان می‌گوید: ابتدای صبح قدری نگران شدیم فکر کردیم که ای کاش باک خودرو را پر می‌کردیم اما از خانه که بیرون آمدیم هیچ تفاوتی با دیگر روزها ندیدیم.

زینب اسماعیلی با بیان اینکه برخی رسانه‌های معاند تلاش کردند که نشان دهند ایران با مشکل روبرو شده و یا کمبود اقلام و بنزین و … وجود دارد، ابراز کرد: در واقعیت اصلاً چنین چیزی نیست و تمام مایحتاج مورد نیاز مردم وجود دارد و هیچ مشکلی در این زمینه نیست.

وی با بیان اینکه تمام مسائلی که رسانه‌های غربی می‌گویند برای گمراه کردن مردم است، افزود: هیچکدام از مسائلی که این رسانه‌ها بیان می‌کنند در شهر ما که رخ نداده است و همه زندگی عادی شأن را می‌کنند.

مردم استان سمنان در ساعات آتی نیز قرار است تجمعات دیگری را برای حمایت از تنبیه سخت اسراییل توسط سپاه پاسداران برگزار کنند مردم شاهرود نیز امروز صبح تجمع خود را برگزار کردند تا نشان دهند که پشتیبان سپاه هستند.