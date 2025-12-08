شکری: ساخت و ساز غیرمجاز در حریم قلعه تاریخی اولتان قلع و قمع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر شکری در بازدید از قلعه تاریخی اولتان اظهار کرد: ساخت و ساز غیرمجاز در عرصه و حریم قلعه تاریخی اولتان پارسآباد با اقدام به موقع یگان حفاظت میراثفرهنگی و با هماهنگی دادستان شهرستان پارسآباد قلع و قمع شد.
وی افزود: در این اقدام براساس دستور دادستان شهرستان پارسآباد تمامی مستحدثات و ساخت و ساز انجام شده در حریم قلعه اولتان تخریب شد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل گفت: قلعه تاریخی اولتان یک اثر ثبت ملی است و هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در عرصه و حریم این اثر تاریخی مانند سایر آثار تاریخی ممنوع بوده و قطعاً یگان حفاظت میراثفرهنگی با هماهنگی سایر نهادهای امنیتی و انتظامی از چنین اقداماتی جلوگیری خواهد کرد.
شکری ادامه داد: همراهی و همکاری نهادهای مرتبط و اهالی استان در شناسایی هرگونه تعرض به آثار تاریخی استان از اهمیت ویژهای برخوردار است و از عموم هماستانیهای عزیز درخواست میکنیم در صورت مشاهده چنین مواردی به یگان حفاظت میراثفرهنگی یا نیروهای انتظامی و امنیتی اطلاع دهند.
