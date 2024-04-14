دانشگاه گیلان موفق به دریافت گواهینامه بین المللی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اعطای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت امروز (گواهینامه بین المللی ISO 9001:2015) با حضور رئیس دانشگاه، معاونین دانشگاه و کارشناسان مربوطه در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد.

«فرید نجفی» رئیس دانشگاه گیلان در این مراسم ضمن تقدیر از اساتید و همکارانی که در این موفقیت نقش ارزنده‌ای داشتند، به اهمیت سیستم مدیریت کیفیت پرداخت.

نجفی گفت: در جهت بهبود و ارتقا فرآیندهای آموزشی به منظور معرفی جایگاه کیفی آموزش در سطح بین المللی، شفاف سازی فرآیند و مستند سازی در تمام بخش‌ها و ایجاد همدلی و احساس مسؤولیت در همکاران، دانشگاه می‌تواند از مقبولیت جهانی در عرصه آموزش نیز برخوردار شود.

وی ادامه داد: اجرای سیستم مدیریت کیفیت می‌تواند ضمن شفاف سازی فرآیندها و مستند سازی در تمام بخش‌ها روحیه همدلی و احساس مسؤولیت و هم افزایی را در مجموعه دانشگاه افزایش دهد.

گفتنی است، محسن محمدی گلنگش معاون آموزشی و تحصیلات دانشگاه گیلان نیز گزارشی از اقدامات و عملکرد صورت گرفته تا حصول نتیجه را به اطلاع اعضای جلسه رساند.