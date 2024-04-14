نتانیاهو به وزیران کابینه خود دستور داده سکوت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به وزیران کابینه این رژیم دستور داده است از اظهارنظر درباره عملیات موفق تنبیهی موشکی و پهپادی کشورمان علیه سرزمین‌های اشغالی اجتناب کنند.

همچنین بر اساس اعلام این رسانه‌ها، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به وزیران کابینه این رژیم فرمان داده که از اجرای مصاحبه‌های خبری در این خصوص بپرهیزند.

علاوه بر این، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که تماس‌هایی در خصوص برگزاری کنفرانس خبری مشترک میان «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، «یوآف گالانت» وزیر جنگ و «بنی گانتز» عضو کابینه جنگ این رژیم صورت گرفته است، اما دفتر نتانیاهو تاکنون آمادگی خود را در این باره اعلام نکرده است.

از سوی دیگر در حالی که صهیونیست‌ها اعلام کرده بودند حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی را فوراً پاسخ خواهند گفت، بنی گانتز عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی در چرخشی آشکار گفت: ایران بهای این کار خود را به شیوه و زمان مناسب ما پرداخت خواهد کرد.

وی ادعا کرد: باید ائتلاف راهبردی و منطقه‌ای ایجاد شده را که موفقیت آن در لحظه امتحان حقیقی ثابت شده است تقویت کنیم.

گفتنی است ایران شب گذشته در واکنش به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری تهران در دمشق حمله‌های ترکیبی موشکی و پهپادی گسترده‌ای را علیه اهدافی معین در سرزمین‌های اشغالی انجام داد. سپاه پاسداران در این عملیات ده‌ها پهپاد و موشک را علیه اهداف مهمی در سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد.