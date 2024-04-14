بایدن در اوکراین شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کنگره آمریکا «هیل»، یک سناتور آمریکایی رویکرد رییس جمهور این کشور در قبال اوکراین را شکست خورده توصیف کرد.

سناتور «رون جانسون» اعلام کرد که «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا یک هدف از دست رفته در اوکراین را دنبال می‌کند، زیرا دولت او تمایل ندارد به شکست سیاست خود در تلاش برای تضعیف روسیه اعتراف کند.

این سناتور آمریکایی گفت: در برهه‌ای از زمان، شما باید واقعیت را تشخیص دهید و باید تصمیمات خود را بر اساس واقعیت قرار دهید. اما دولت بایدن مایل به انجام این کار نیست، ژنرال‌ها حاضر به انجام این کار نیستند، زیرا آنها باید اعتراف کنند که تاکنون در اشتباه بوده‌اند.

این قانونگذار آمریکایی که در مراسم تحلیف «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در سال ۲۰۱۹ شرکت کرده بود، گفت که زلنسکی می‌خواست با روسیه صلح کند، زیرا به این نتیجه رسیده بود که کی‌یف هیچ شانسی برای بازپس‌گیری کریمه ندارد و به دنبال حل و فصل مناقشه با روسیه بود.