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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۰۰

هشدار مرکز ملی پیش‌بینی هوا؛

پیش بینی وقوع سیلاب در جنوب کشور

پیش بینی وقوع سیلاب در جنوب کشور

مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نسبت به خطر وقوع سیلاب در پی بارش شدید باران هشدار داد و از مردم خواست که تا حد امکان طی دو روز آینده به جنوب کشور سفر نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی نشان می‌دهد که یک مرکز کم‌ارتفاع در جنوب غرب کشور در تراز میانی جو شکل می‌گیرد که حرکت شرق سوی خود را به سمت جنوب و جنوب شرق کشور ادامه می‌دهد و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۷ و ۲۸ فروردین) این مناطق را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تزریق رطوبت خوبی را در شمال اقیانوس هند و دریای عمان روی همین مناطق مشاهده می‌کنیم بنابراین بارش‌های خیلی خوبی انتظار می‌رود بنابراین بارش‌های سنگینی سه‌شنبه در جنوب بوشهر، جنوب فارس، هرمزگان، جنوب کرمان و غرب سیستان و بلوچستان و چهارشنبه در سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود که جاری شدن روان‌آب در مسیل‌ها و بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها را در پی دارد همچنین احتمال وقوع سیلاب بسیار قوی است و احتمال سرریز شدن سدها وجود دارد و آبگرفتگی گسترده معابر دور از انتظار نیست.

مردم تا حد امکان طی این دو روز به به پنج استان جنوبی سفر نکنند علاوه بر آن در حاشیه و بستر رودخانه‌ها فاصله بگیرند. از مسیل‌هایی که سیلاب جاری شده عبور نکنند چراکه خطر جانی در پی دارد. عشایر و دامداران نیز دام‌ها را از رودخانه‌های فصلی دور کنند.

کد مطلب 6078210
فاطمه کریمی

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