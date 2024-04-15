بیانیه دانشگاه شریف در واکنش به حمله ایران به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف متن بیانیه دانشگاه صنعتی شریف به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فَمَن اعتدَی عَلَیکم فَاعتَدُوا علیه بمثلِ ما اعتدی علیکم
پس هر کس بر شما تعدی کرد، همانگونه که بر شما تعدی کرده، بر او تعدی کنید.
اقدام وحشیانه رژیم ددمنش صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق که به شهادت تعدادی از سرداران عزیز و مدافعان امنیت ایران اسلامی منجر شد، بر خلاف قوانین بینالمللی بهویژه معاهده ۱۹۶۱ وین صورت گرفت و مصداق حمله به خاک ایران اسلامی است. پس از سکوت شرمآور سازمانهای پرمدعای بینالمللی و حمایت شیطان بزرگ و دول وابسته به آن، از رژیم متجاوز، وعده رهبر معظم انقلاب اسلامی در تنبیه این رژیم شرور و تحقق این وعده صادق با نواختن سیلی محکم و مستقیم بر پیکر رژیم نژادپرست و صلحستیز، که بر اساس بند ۵۱ منشور سازمان ملل و در راستای حق مقابله به مثل انجام شد،
مصداق بارز مقابله با شرور برای دفع شر و لازمه تحقق صلح در منطقه است. مردم با بصیرت ایران اسلامی بهخوبی میدانند که این اقدام مدبرانه موازنه امنیت را در منطقه غرب آسیا به نفع محور مقاومت تغییر خواهد داد.
دانشگاه صنعتی شریف، ضمن قدردانی از اقدام مقتدرانه فرزندان دلیر ایران اسلامی و دانشمندان گمنامی که در این اقتدارآفرینی نقش داشتهاند، این توفیق الهی را به محضر مقام معظم رهبری و مردم وفادار ایران اسلامی تبریک میگوید. ما بر عهد و پیمانی که با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی بستهایم، وفادار خواهیم ماند و رژیم صهیونیستی امروز بهتر از هر زمان دیگری میداند که در صورت تکرار اشتباهات، سیلی محکمتری دریافت خواهد کرد. درود خدا بر روح بلندمرتبه بنیانگذار فقید این نظام مقدس و شهدایی که با نثار خون خود اقتدار و عزت را به میهن عزیزمان هدیه نمودند.
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