اساتید دانشگاه ابعاد عملیات تاریخی «وعده صادق» را تبیین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، نشست وبیناری رییس سازمان بسیج اساتید با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از مسئولین کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

در این نشست سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران و مسلم معین معاون فضای مجازی سازمان بسیج مستضعفین با ارائه سخنرانی‌هایی ابعاد تنبیه رژیم صهیونیستی از سوی جمهوری اسلامی ایران را تبیین کردند.

محمدرضا مردانی در ابتدای این نشست از عملیات تاریخی «وعده صادق» سخن گفته و از دلاور مردان جبهه توحید و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در تحقق وعده امام خامنه ای عزیز(مدظله‌العالی) در تنبیه رژیم صهیونیستی قدم بزرگی برداشتند تقدیر و تشکر کرد و همچنین به عموم مردم و دوستداران انقلاب اسلامی و محور مقاومت تبریک و تهنیت گفت.

مردانی این عملیات را موجب شادی و خرسندی مردم مسلمان و همه آزادی‌خواهان جهان دانست و گفت: به لطف پروردگار پوزه صهیونیسم و اربابانشان به خاک مالیده شد و وعده داده شده تحقق پیدا کرد. وعده رهبری برای تنبیه متجاوزان در سطح خوبی انجام شد، در همان سطحی که پیش بینی شده بود. ‌

وی افزود: البته این بخش کوچکی از توان و قدرت نظامی جمهوری اسلامی بود. تصمیم شجاعانه و مدبرانه فرماندهان ما به تبعیت از مقام معظم رهبری کم نظیر بود و قدرت نظامی جمهوری اسلامی به رخ جهانیان کشیده شد.

رییس سازمان بسیج اساتید کشور عنوان کرد: عملیات «وعده صادق» موجب تحسین بسیاری از تحلیل‌گران قرار گرفته است.

هر چند رژیم صهیونیستی به دنبال آن است که این شکست بزرگ را مانند شکست طوفان الاقصی کوچک نشان دهد و روی آن پوشش بگذارد، با این حال آنچه مسلم است گنبد آهنین و سامانه‌های پدافندی دشمن و سامانه‌های کمکی آمریکا و اروپا و سایر کشورهای منطقه نتوانست از نفوذ و بارش موشک‌های کروز و دشمن شکن جمهوری اسلامی جلوگیری کند. این عملیات به خوبی توسط ماهواره‌ها تصویربرداری شده و مسئولان هر وقت لازم بدانند ابعاد بیشتری از آن را نیز بیان خواهند کرد.

مردانی با بیان اینکه اهداف مورد نظر در این عملیات به خوبی مورد اصابت قرار گرفت بر موفقیت این عملیات و شجاعت جمهوری اسلامی ایران برای تنبیه کردن رژیم صهیونیستی در حالی که همه برای حمایت از او به نوعی اصرار بر عدم تنبیه داشتند، تاکید کرده و خاطرنشان کرد: در این عملیات پوزه دشمن به خاک مالیده شد.

رییس سازمان بسیج اساتید کشور در ادامه با اشاره به تلاش دشمن در فضای مجازی افزود: به تعبیری حسینیان کار خود را کردند، حال نوبت زینبیون است که رسالت تبیین را انجام دهند، همه تلاش‌ها باید به کارگیری شود تا با هرگونه عملیات روانی دشمن برای کوچک سازی این عملیات از طریق تبیین و روشنگری مقابله شود.

وی گفت: اساتید و دانشگاهیان نقش مهمی در این مسیر دارند و لازم است در سر کلاس‌های درس و در اجتماعات و مخصوصا از طریق فضای مجازی با صدور بیانیه‌ها و تحلیل‌های فردی روشنگری نمایند. همچنین با حضور در بخش‌های مختلف دانشگاه و جلسات و در خوابگاه‌های دانشگاه نقش موثری ایفا کنند. تا ان‌شاالله بتوان ابعاد مهم این پیروزی را برای جوانان و مردم تبیین کرد.

مردانی همچنین بر نقش افراد شاخص و تحلیل‌گران ملی تاکید کرد و گفت: انعکاس تحلیل‌های آنها در فضای مجازی می‌تواند اثربخش باشد.