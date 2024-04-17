به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، مراسم رونمایی از «وبگاه بینالمللی تحریم علمی رژیم نامشروع اسرائیل» که از سوی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاهها و با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی شده است با حضور مجازی محمدرضا مردانی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور برگزار شد.
هدف از طراحی این وبگاه به نشانی gaza-movement.com که به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در دسترس و به عنوان جنبش غزه معرفی شده است دعوت از جامعه علمی سراسر دنیا برای تحریم علمی رژیم غاصب صهیونیستی است. اساتید آزاده سراسر جهان با مراجعه به این وبگاه می توانند با ثبت نام و تصویر خود در این بستر یک گام مهم علمی برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین بردارند.
مخاطبان جنبش غزه دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید سراسر دنیا هستند و می توانند با عدم داوری مقاله یا ارسال مقالات به مجلات اسرائیلی، عدم همکاری متقابل با دانشگاهیان سرزمین های اشغالی، عدم پذیرش دعوتنامه به منظور بازدید از مراکز دانشگاهی سرزمین های اشغالی و عدم شرکت در رویدادهای علمی که توسط مراکز اسرائیلی سازماندهی یا حمایت می شود گامی در جهت تحریم علمی رژیم صهیونیستی بردارند.
در این وب سایت اساتید دانشگاههای سراسر جهان که مایل هستند با بارگذاری تصویر و نام خود می توانند بصورت آشکار با جنایت های رژیم صهیونیستی مخالفت کنند.
محمدرضا مردانی طی سخنانی در این نشست گفت: دانشمندان جهان چه دانشمندان مسلمان و چه دانشمندان غیر مسلمان آنهایی که با اهداف علمی و دانشی برای برقراری صلح در جهان دغدغه دارند؛ بایستی استعمارگران و آپارتاید علمی را به حاشیه ببرند؛ گنبد آهنین و چندین سامانه پدافندی؛ سلاحهای کشتار جمعی و بیولوژیک و فسفری رژیم صهیونیستی از مقالات و پروژه های مشترکی به دست آورده شده است که ظاهرا هیچ اسمی از کاربرد نظامی در آن نبوده است.
رییس سازمان بسیج اساتید کشور در ادامه با اشاره به این که رونمایی از این وبگاه اتفاق مهمی است که دانشمندان؛ اساتید و نخبگان می توانند برای تحریم رژیم صهیونیستی و دفاع و همراهی از مظلومان جهان اعلام حضور کنند، گفت: این رژیم منحوس بیش از ۷۰ سال قبل از این که این شجره خبیثه توسط سیاستمداران و سیاسیون و سردمداران و مستکبرین پایه گذاری شد؛ متاسفانه توسط دانشمندان و عالمان بیتقوا تقویت و فربه شدند و رشد کردند.
وی افزود: علاوه براین که مردم مظلوم فلسطین را از خانههایشان بیرون کردند و خانههایشان را بر سرشان خراب کردند و زندگی و کشورشان اشغال و خودشان را آواره کردند و صدها هزار نفر از آنها در طول هفت دهه گذشته با ظلم کوچانده و شهید شدند، دنبالههای این رژیم با نفوذ به مراکز اقتصادی و علمی و قدرت توانستند جایگاهی در پسپرده ابرقدرتها برای خودشان پیدا کنند و حاکمان فاسد منطقه هم به نوعی برای حفظ حکومتهای خودشان متاسفانه همراهی کردند.
مردانی با بیان این که این جنایتکاران بین المللی در ایران اسلامی دانشمندان عزیز ما را ترور کردند، ادامه داد: این وبگاه که توسط مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاهها طراحی شده است کار بسیار با ارزشی است و دانشگاهیان و دانشمندان ما باید پیشگام و پیش قراول حرکتهای مبارزه با نژادپرستی و آپارتاید باشند.
وی افزود: مسئله علم و دانش که اسلام در علم نافع بر آن تاکید میکند دلیلش این است که علم بدون تقوا، ابزار ضد بشری و ضد الهی میشود.
مردانی بیان داشت: ما در تاریخ تقویم جهان روزی بنام روز جهانی علم برای صلح داریم؛ یعنی بایستی از دانش بشری و از علم در راستای رفاه بشر و پیشرفت و تمدن استفاده شود. در حالی که نظامهای سرمایهداری و استکباری و نژاد پرستی از دانش و علم در راستای اهداف و امیال شیطانی خودشان استفاده میکنند و به جای نفع رساندن به جوامع بشری در راستای اهداف شوم خودشان برای فربهتر شدن خودشان و برای به استثمار کشیدن سایر ملل بهره میبرند.
رییس سازمان بسیج اساتید کشور ادامه داد: در راس اینها رژیم منحوس صهیونیستی است که امروز از دانش برای نژادپرستی در راستای حفظ امنیت خودشان و در راستای تخریب و ظلم و جنایت و قتل و غارت و چپاول ملت مظلوم فلسطین در سرزمینها مادری اینها و همچنین استثمار و به نوعی دستیازیدن به ثروت سایر ملتها در سراسر جهان و پوشش سران استکبار جهانی استفاده می کنند.
دانشمندان جهان آپارتاید علمی را به حاشیه ببرند
مردانی گفت: به همین دلیل هست که بایستی دانشمندان جهان چه دانشمندان مسلمان و چه دانشمندان غیر مسلمان آنهایی که با اهداف علم و دانش برای صلح به نوعی همراهی دارند، استعمارگران و آپارتاید علمی را به حاشیه ببرند؛ از این حیث هر چه قدر رژیم منحوس صهیونیستی بتواند از دستاوردهای علمی بشری بهره ببرد قطعا برای منافع خودش و برای استیلای بر منطقه و جهان استفاده خواهد کرد.
رییس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: سیطره رسانه ای رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین داراییهای آن است و مهمترین بنگاههای رسانهای جهان در اختیار صهیونیستهاست؛ همچنین بنگاههای اقتصادی و نفوذشان در بنگاههای اقتصادی کشورهای غربی و کشورهای مختلف از جمله بحثهای دیگر است.
وی بیان داشت: امروز هم تمام تلاششان این هست که با استفاده از علوم نوین و برتر و هوش مصنوعی و سایر دستاوردهای علمی که در آینده قطعا تحول عظیم در حوزههای علمی ایجاد خواهند کرد، بتوانند به جنایات خودشان و استیلای خودشان بر جهان تاکید کنند و صهیونیست ها تنها خودشان را قوم برتر میدانند و سایر انسانها را بعنوان خدمتگذار قوم یهود تلقی میکنند و از محدود کردن سایر اقوام و جوامع ابایی ندارند و به نوعی از کشتار و از آسیب زدن لذت میبرند.
مردانی ادامه داد: لذا اگر دانشمندان جهان برای آینده مادی و معنوی ارزشی قائل هستند باید هر گونه همکاری با این رژیم منحوس صهیونیستی و یا مؤسسات وابسته به او را به نوعی محدود کنند و دانشمند غیر مسلمان و حتی دانشمندی که اگر دین ندارد ولی آزاده هست و وجدان بشری دارد نباید کوچکترین نفعی به رژیم صهیونیستی برساند که از این طریق دستش در خون هزاران کودک آلوده هست.
رییس سازمان بسیج اساتید کشور بیان داشت: اگر برای دانشمندان جهان آینده و نسلهای آینده اهمیت دارد باید به شکل همهجانبه رژیم صهیونیستی را تحریم کنند؛ تحریم علمی مختص دانشمندان عزیز است.
وی ادامه داد: صهیونیستها در سراسر دنیا نسبت به ذخایر و اموال کشورها چشم طمع دارند و هر جا بتوانند از دست درازی به منابع ملی کشورها فروگذاری نمیکنند؛ لذا نباید علم وسیلهای و واسطهای برای توسعه رژیمی بشود که با غصب زمین و تخریب خانهها و کشتن و آواره کردن مردم پایه گذاری و ادامه حیات داده است.
مردانی بیان داشت: این که علم را جدای از انسانیت و سیاست و یا جدای از عاقبت مردم و کشورها بدانیم امری ساده لوحانه است؛ علم هست که سلاحهای اتمی و بیولوژیک میسازد و علم هست که سلاح فسفری میسازد که پوست و گوشت و استخوان بچه و پیر و جوان فلسطینی را میسوزاند و پودر میکند؛ شاید ساخت بسیاری از این سلاحها براساس مقالات و پروژههایی مشترکی بوده که ظاهرا هیچ اسمی از کاربرد نظامی در آن نبوده ولی نهایتا از قِبَل این همکاریهای علمی در جهان، صهیونیستها و ابرقدرتها و جهان خواران برای ساخت اینها استفاده کرده است.
رییس سازمان بسیج اساتید کشور افزود: لذا دانشمندان کشورهای مسلمان و غیر مسلمان باید در تبیین حقیقت مسئله فلسطین پیشگام باشند.
وی هدف طراحی این وبگاه را اینطور عنوان کرد که اولا از دستاوردهای علمی رژیم استفاده نکنند و از سوی دیگر بازتاب سیاسی دارد که نوعی مخالفت دانشمندان با این رژیم و بخشهای دانشگاهی و قسمتهای پژوهشی این رژیم هست که در اثر تحریم آسیب میبیند.
مردانی ادامه داد: عالم و دانشمند مسلمان و غیرمسلمان میتواند و باید مسئله فلسطین و نحوه شکلگیری رژیم صهیونیستی را برای دانشجویان به شکل علمی توضیح دهند.
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با تاکید بر اینکه این وبگاه میتواند یک تعامل و دیپلماسی علمی را رقم بزند، افزود: اساتید مسلمان و غیر مسلمان و اساتید آزاده جهان در سراسر دنیا همت کنند از طریق روشنگری و نه تنها بعنوان حامیان فلسطین در مقابله با نسل کشی صهیونیست ها انجام وظیفه کنند.
مردانی گفت: دفاع از ملت مظلوم فلسطین در کنار حمایتهای همه جانبه با حضور و آگاهیبخشی و با جلوگیری و ممانعت از دسترسی به دانش تولید شده از دانشگاهیان عزیز کشورهای مختلف برای استفاده رژیم صهیونیستی و به نوعی تحریم این جریان علمی یک تحریم ارزشمند خواهد بود.
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