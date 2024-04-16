پیگیری برای اجرای اعتراض اینترنتی به جرایم رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا درباره میزان افزایش جرایم رانندگی در سال جدید گفت: نرخ جدید جریمهها هنوز به ما ابلاغ نشده است و ما منتظریم نرخ جریمهها از طرف هیأت دولت به پلیس راهور اعلام شود. اما در کل میتوانم بگویم که جریمههای مربوط به تخلفات حادثهساز تا پنج برابر افزایش پیدا میکند و البته این افزایش پنج برابری مربوط به تمام تخلفات نیست و همانطور که گفتم در مورد تخلفات حادثهساز تا پنج برابر افزایش مبلغ را خواهیم داشت.
حسینی ادامه داد: بیشترین میزان جرایم مربوط به رانندگی در حالت مستی و مصرف مواد روانگردان است. توقیف خودرو، شش ماه ضبط گواهینامه و نمره منفی و معرفی به مراجع قضائی از جرایم این مورد تخلف در نظر گرفته شده است.
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۰ به اجرا گذاشته شد است، گفت: در همین قانون پیشبینی شده که پلیس میتواند هر سه سال یک بار پیشنهاد افزایش جریمهها را با توجه به نرخ تورم داشته باشد و این پیشنهاد باید در هیأت دولت مطرح شود. البته قانونگذار فقط راجع به نرخ جریمه مجوز را صادر کرده و نمره منفی و مدت زمان توقیف و سایر مجازاتهای مکمل و جایگزین به شکل ثابت باقی میماند.
وی درباره پیامک ارسالی از تخلفات برای رانندگان نیز گفت: ما تاکید داریم که حتماً و به محض ارتکاب تخلف پیامکی برای متخلف ارسال شد. در متن پیامک اولیه ذکر شده تخلف انجام شده اما در حال بررسی است و پیامک دوم بعد از تأیید ارسال میشود که شناسه پرداخت در آن وجود دارد معمولاً در پیامک دوم خطایی نداریم. از این رو اگر شهروندان پیامکی دریافت کردند که حاوی شناسه پرداخت نبود، نگران نباشند.
حسینی افزود: درصد خطای پیامک دوم بسیار پایین است. عمده خطاها در مورد پیامکهای اولیه است، اما در هر صورت اگر فردی با بررسی سوابق تخلفات خود متوجه شد که برخی از خطاهای ذکر شده را مرتکب نشده باید اعتراض خود را در واحدهای رسیدگی دنبال کند.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: در همه استانها و شهرستانهای کشور امکان اعتراض به جریمه وجود دارد. ما در سال ۱۴۰۳ موضوع رسیدگی غیر حضوری اینترنتی را خواهیم داشت که مردم میتوانند اعتراض خود را در سامانه ثبت کنند و بعد از مطابقت اگر به نتیجه برسیم که ادعای فرد درست است جریمه حذف و پاک خواهد شد.
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