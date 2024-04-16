«میز آزمایشگاهی سیار» طراحی و ثبت اختراع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، استارتآپ توسعه دانش و خلاقیت کهکشان از سال ۱۳۹۹ و با هدف فعالیت در زمینه پرورش و تقویت خلاقیت، استعداد و تقویت بنیه علمی کودکان و نوجوانان با رویکرد بازی و سرگرمی و تجربه محوری از سن ۴ تا ۱۸ سال تاسیس شده است.
در فاز نخست فعالیتهای این استارتآپ متمرکز به تولید بستههای علمی- آموزشی مهارت محور در حوزههای مختلف از جمله آموزش مهارتهای پزشکی، نانوفناوری، شیمی، فیزیک، زیستشناسی، زمین شناسی، دانش هوافضا، رباتیک و ... است.
در طراحی این کیتها اهدافی مانند آموزش مهارت محور و تجربه محور، آشنایی با مشاغل و کاربردهای مختلف هریک از حوزههای علمی برای دانشآموزان در سنین مختلف مد نظر بوده است.
طراحی و ثبت اختراع میز آزمایشگاهی سیار به منظور تسهیل دسترسی دانشآموزان در مناطق مختلف بویژه مناطق کمبرخوردار و محروم از دیگر تولیدات این استارتآپ است.
مصطفی راهوار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیرعامل مجموعه خلاق «کهکشان»، در خصوص اهمیت کشف استعداد دانشآموزان اظهار کرد: خلاقیت و نوآوری، محصول تجربه است لذا عامل اصلی کشف و پرورش استعداد در دانشآموزان همراهشدن فرآیند یادگیری با مهارت، تجربهآموزی و پرورش خلاقیت در راستای توانمندسازی برای حل مسأله است. در دهههای گذشته کمبود امکانات و تمرکز بر آموزش نظری کتابهای درسی فرصت اینگونه تجربهها را برای دانشآموز مهیا نمیکرد؛ لذا ما در مجموعه کهکشان با هدف زمینهسازی برای تقویت مهارتهای علمی و تعمیق آموزش، به طراحی و تولید و ابزارهای کمکآموزشی و مبتنی بر محتوای جدید و تغییریافته کتابهای درسی پرداختیم.
از این رو عمده فعالیت مجموعه علاوه بر تولید محتوای آموزشی، طراحی و تولید کیتهای آموزشی برای آشنایی دانشآموزان با حوزههای علوم پایه، مهندسی، پزشکی و... ایجاد شرایط فعالیت عملی و تجربهآموزی است.
او ضمن بیان اینکه هدف ساخت میز آزمایشگاه سیار آموزش با تاکید بر تجربه است؛ گفت: ما قصد داریم آموزش را از تئوری به تجربه محوری و مهارت محوری انتقال دهیم.
وی با بیان اینکه مطابق هرم آموزشی در دنیا، وقتی آموزش از تدریس به سمت تجربه سوق پیدا میکند، میزان یادگیری افزایش پیدا میکند؛ تصریح کرد: وقتی دانشآموزان پدیدهای را به شکل عملی تجربه میکنند یادگیری ۹۰ درصد افزایش پیدا میکند. هنگامی که معلم تدریس میکند و دانش آموز میشنود در بهترین کیفیت ۲۵ تا ۳۰ درصد یادگیری حاصل میشود.
راهور با تاکید بر افزایش کیفیت آموزش تجربه محور و تاثیر آن در حل مسئله، ادامه داد: هدف محوری ما این است که آموزش را به سمت تجربه محوری و مهارت محوری و در نهایت حل مسئله ببریم؛ یعنی کودکان با آن چیزی که تجربه میکنند بتوانند مسائل مختلف در دنیای واقعی را حل کنند.
وی در توضیح محصول «میز آزمایشگاه سیار» افزود: این میز آزمایشگاه سیار میز کوچک و قابل حملی است که فضایی مانند کلاس درس را برای علمجویان فراهم میکند.
راهوار خاطر نشان کرد: این آزمایشگاه در مدارسی که دانشآموزان امکان استفاده از آزمایشگاه را ندارند یا در مدارس روستایی، مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین او از ثبت اختراع این محصول خلاق در داخل کشور خبر داد و گفت: این محصول را در داخل کشور ثبت اختراع کردیم و به دنبال ثبت اختراع بین المللی آن هستیم.
وی ادامه داد: میز آزمایشگاه سیار، فضای امن و شخصی را در اختیار دانشآموز قرار میدهد که میتوانند کارهای علمی، عملی و آزمایشگاهی را انجام دهد و کاربردهای دیگری همچون میز تحریر و کتابخانه نیز دارد.
مدیر عامل این شرکت خلاق، عدم اطلاع رسانی را از دلایل ناشناخته ماندن میز آزمایشگاه سیار دانست و ادامه داد: میز آزمایشگاهی ما ثبت اختراع شده، اما کسی آن را نمیشناسد، زیرا در تبلیغات و اطلاع رسانی محدودیت داریم و شناخت مردم از این محصول کم است.
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