یک «کام» تلخ تا مرگ زودرس/ فقط «دخانیات» تحریم نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، گرایش افراد نوجوان و جوان به ویژه خانم‌ها به سمت مصرف مواد دخانی، زنگ خطری برای نظام سلامت کشور تلقی می‌شود. زیرا، عوارض دود مواد دخانی، به قدری خطرناک و پُر عارضه است که در نهایت منجر به افزایش مرگ‌های زودرس می‌شود. همچنین، خساراتی که به اقتصاد درمان کشور تحمیل می‌کند؛ به قدری سنگین و غیر قابل جبران است که ستون‌های نظام سلامت را شکننده می‌سازد. از همین رو، لازم است نسبت به روش‌های کنترلی در کاهش مصرف مواد دخانی، اقدامات عاجلی در پیش گرفته شود.

آمارها و گزارش‌های وزارت بهداشت، نشان می‌دهد که سن مصرف مواد دخانی در کشور رو به کاهش است و این در حالی است که گرایش خانم‌ها به مصرف مواد دخانی، در مقایسه با آقایان، شتاب بیشتری گرفته است.

سالانه در کشور بیش از ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر، مبتلا به سرطان می‌شوند که ۸۰ هزار نفر از این افراد بر اثر ابتلاء به این بیماری‌ها فوت می‌کنند.

شریف ترکمن نژاد مشاور علمی جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: هیچ موضوعی به اندازه دخانیات پیچیده نیست و تنها صنعتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران، تحریم نشد فعالیت شرکت‌های دخانی بود.

به گفته وی، سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار تولید می‌شود که به ازای هر یک میلیون نخ سیگار یک انسان کشته می‌شود.

ترکمن نژاد افزود: با توجه به اینکه مصرف دخانیات باعث آسیب‌های سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی بی‌شماری می‌شود، دولتمردان به دنبال نسل بدون دخانیات هستند.

وی خاطرنشان کرد: تا ۵ سال آینده در کشورهای پیشرفته سیگار پیدا نمی‌شود و افراد سیگاری سعی خواهند کرد از طریق کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیاز خود را برطرف کنند.

مشاور علمی جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به اینکه هدف گیری شرکت‌های تولید دخانیات در کشور ما بر روی زنان و دختران است، رواج مصرف سیگار بین زنان و دختران ایرانی را نشان دهنده توفیق آنان برشمرد.

ترکمن نژاد افزود: از ۶ ماه پیش طرح بدون دخانیات با برنامه ۲۰ ساله در جمعیت مبارزه با دخانیات مطرح شد و این طرح با تخصیص یک صندلی در شورای انقلاب فرهنگی گام اولیه را برداشت و در حال برداشتن گام‌های بعدی است.

وی با اشاره به استراتژی سازمان جهانی بهداشت برای کنترل و کاهش مصرف دخانیات، به تبیین اصول این استراتژی پرداخت که شامل ارائه خدمات ترک دخانیات، آگاه سازی دیگران در برابر مخاطرات دخانیات، افزایش مالیات و قیمت مواد دخانی بودند.

ترکمن نژاد یادآور شد: هدف اصلی این اصول و برنامه‌های پیشگیری در مصرف دخانیات، محدودیت در عرضه آن است.

وی، نیکوتین را یکی از اعتیادآورترین محصولات دخانی دانست و گفت: با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر ممنوعیت مصرف سیگار در اماکن عمومی و جلوگیری از صدمه زدن افراد سیگاری به افراد غیرسیگاری، می‌توان مصرف سیگار را کنترل و کاهش داد.

در همین حال، بهزاد ولی زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ضمن تاکید بر ممنوعیت تبلیغ دخانیات، از پیگیری وزارت بهداشت برای افزایش نرخ جرایم تخلفات دخانیاتی خبر داد و گفت: پیشنهاد افزایش جرایم با احتساب میزان تورم از سوی وزارت بهداشت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده و پیگیر اخذ مصوبه هیأت وزیران هستیم.

وی با بیان اینکه شرکت‌های توزیع‌کننده محصولات دخانی قانون‌پذیر نیستند، افزود: اگرچه ضوابطی در ارتباط با استندهای نگهداری سیگار ابلاغ کرده‌ایم اما نظارت‌های میدانی بیانگر این است ضوابط به درستی اجرا نمی‌شود.

ولی‌زاده در مورد جرایم تخلفات تبلیغاتی دخانیات، گفت: بیشترین ارقام جرایم در قانون جامع کنترل دخانیات برای تبلیغات در نظر گرفته شده است که در آخرین دور بازنگری جرایم در سال ۱۳۹۸ به ۴۴ میلیون تومان افزایش یافته است.

بر اساس قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، جرایم قانون جامع کنترل دخانیات باید هر ۳ سال یکبار بازنگری شود. جرایم این قانون برای آخرین بار در سال ۹۸ بازنگری شد. پیشنهاد افزایش جرایم با احتساب میزان تورم از سوی وزارت بهداشت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است و پیگیر اخذ مصوبه هیأت وزیران هستیم.