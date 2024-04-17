۳۰ درصد درآمد عوارض خروج از کشور در اختیار گردشگری قرار گیرد

عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره افزایش عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: در نشست مشترکی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم مساله عوارض خروج از کشور به صورت جدی از طرف ما مطرح شد ما معتقدیم این عوارض باید برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری کشور باشد در مقطعی که چنین چیزی از نظر تاریخی تعیین شده آقای نوبخت بارها اعلام کرد که دلیل این عوارض تقویت زیرساخت‌های گردشگری است.

وی گفت: اکنون این عوارض گرفته می‌شود ولی بیشتر به منابع عمومی تخصیص پیدا می‌کند در جلسه‌ای که با مسؤولان سازمان برنامه و بودجه داشتیم، دوستان به استدلال ما معتقد بودند من هم این مساله را در دولت مطرح کردم و مورد تاکید قرار گرفت. فکر می‌کنم با استدلالی که پشت این مساله است؛ مجلس هم آن را تصویب کند. عدد این هم حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد است و اگر درصد مناسبی به گردشگری اختصاص داده شود حتماً نقش مؤثری در ارتقای زیرساخت‌ها خواهد داشت. فکر می‌کنم امسال بتوانیم بخشی از این اعتبارات را بگیریم.

ضرغامی با بیان اینکه پیشنهاد کردیم حداقل ۳۰ درصد از کل درآمد حاصل از دریافت عوارض خروج از کشور در اختیار ما قرار گیرد، گفت: ما استدلال خود را کردیم آنها هم دلایلی دارند که جاهای دیگر هم در گردشگری مؤثر هستند ولی ما فعلاً برای دریافت ۳۰ درصد پیگیری می‌کنیم تا به زیرساخت‌های گردشگری تعلق بگیرد.