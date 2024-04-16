فوت در ساختمان وزرا کذب است+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فاتب طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خبر در خصوص فوت به دلیل حجاب در ساختمانِ وزرا کذب است و این ساختمان مرکز مبارزه با اراذل و اوباش و سارقین حرفه‌ای بوده و ارتباطی با سایرِ مأموریت‌های پلیس ندارد.

براساس اعلام پلیس یکی از اراذل و اوباشِ سطحِ یکِ تهران که دارای ۹ مورد سابقه بازداشت و سوابق متعدد نزاع و درگیری با مردم، چندین فقره آزار و اذیتِ نوامیس، عربده کشی و شکستن شیشه خودروها و همچنین توزیع مواد مخدر بوده دستگیر گردید و در ایام نوروز به زندان منتقل می‌شود.

این در حالی است که براساس این اطلاعیه این فرد بنا بر دستور قضائی برای بازسازی صحنه جرم و مواجهه با شهود به همراه همدستانش به محلِ جرم اعزام شد که حین انتقال و قبل از بازسازی صحنه جرم با کاهش سطح هوشیاری مواجه، که با حضور عوامل اورژانس بلافاصله به مرکز پزشکی منتقل و برابر اظهاراتِ تخصصیِ کادرِ درمان متهم از قرصِ نامعلوم استفاده کرده و فوت شده است.

گفتنی است دلایل این اقدامِ متهم توسط پلیس و مقامات قضائی تحتِ پیگیری و بررسی بوده و تصاویر و مستندات در خصوص اقداماتِ تبهکارانه این فرد منتشر گردیده است.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.