۴ بازیکن بعثت کرمانشاه به اردوی زیر ۲۰سال تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام لیست تیم ملی بر اساس برنامه این تیم ۴۰ بازیکن منتخب از سراسر کشور در لیست اعلام شده حضور دارند و باید طی روزهای ۲۹ و ۳۰ فروردین خود را در محل اردو به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

۴ بازیکن تیم جوانان و امید بعثت به اسامی شایان حسنی، حمیدرضا زارعی، ارشیا امیریان و محمد زارعی به اردوی انتخابی تیم ملی زیر ۲۰ سال کشور فرا خوانده شدند.

قابل ذکر ۴ بازیکن باشگاه بعثت فصل گذشته در لیگ برتر امید، لیگ دسته اول جوانان و همچنین به همراه تیم بزرگسالان باشگاه در لیگ دسته دوم حضور داشتند.