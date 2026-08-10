نحوه ثبت اعتراض به قطع یارانه‌ در کرج؛ خود را با دیگران مقایسه نکنید

کرج - رئیس اداره برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه کرج با اشاره به امکان ثبت اعتراض درباره قطع یا تغییر مبلغ یارانه، گفت: شهروندان می‌توانند برای بررسی وضعیت خود و ثبت درخواست اعتراض، به واحدهای مربوطه در پست چهارراه طالقانی، ایستگاه درختی، خیابان شهید عابدینی مراجعه کنند.



به گزارش خبرنگار مهر، زندیه در گفت‌وگو با رادیو البرز اظهار کرد: افرادی که یارانه آنان قطع شده یا در دریافت یارانه و کالابرگ با مشکل مواجه هستند، می‌توانند شخصاً از طریق سامانه حمایت اقدام کنند یا برای دریافت راهنمایی و ثبت اعتراض به کارشناسان مستقر در محل یادشده مراجعه داشته باشند.



وی افزود: فرمانداری و واحدهای پاسخگو در این زمینه، صرفاً درخواست و اعتراض شهروندان را در سامانه ثبت می‌کنند و تصمیم‌گیری درباره دهک‌بندی، قطع یا برقراری یارانه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است.



رئیس اداره برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه کرج درباره دلایل رایج قطع یارانه بیان کرد: در برخی بررسی‌ها، وجود ملک یا خودروهای گران‌قیمت به نام فرد یا اعضای خانوار، در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار مؤثر است. گاهی نیز شهروندان اعلام می‌کنند خودرو یا ملکی را پیش‌تر واگذار کرده‌اند که در این موارد، اعتراض ثبت می‌شود تا اطلاعات مورد بازبینی قرار گیرد.



زندیه با تأکید بر اینکه شهروندان نباید وضعیت خود را با دیگران مقایسه کنند، گفت: ممکن است برخی املاک یا دارایی‌ها به‌صورت رسمی در سامانه‌های مربوط ثبت نشده باشند و به همین دلیل، مقایسه ظاهری وضعیت افراد نمی‌تواند ملاک دقیقی برای ارزیابی باشد. راهکار قانونی، ثبت اعتراض و پیگیری نتیجه آن از طریق سامانه است.



وی درباره دهک‌بندی خانوارها نیز اظهار کرد: در حال حاضر دهک خانوار به‌صورت مستقیم در سامانه حمایت نمایش داده نمی‌شود، اما بر اساس مبالغ پرداختی، معمولاً یارانه ۴۰۰ هزار تومانی مربوط به خانوارهای دهک‌های اول تا سوم و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی مربوط به دهک‌های چهارم تا نهم است.



رئیس اداره برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه کرج در خصوص برخی گزارش‌ها مبنی بر واریز نشدن یارانه، افزود: در مقطعی برای تعدادی از مشتریان بانک‌های ملی، تجارت و صادرات اختلالاتی ایجاد شده بود. در برخی از این موارد، یارانه در سامانه برای خانوار منظور شده، اما به دلیل مشکل بانکی به حساب واریز نشده است؛ این افراد باید ابتدا برای بررسی وضعیت یارانه به واحدهای پاسخگو مراجعه کنند و در صورت تأیید منظور شدن یارانه، موضوع را از بخش فناوری اطلاعات بانک عامل پیگیری کنند.



زندیه درباره تفکیک یارانه اعضای خانوار نیز گفت: اگر فرزندان بالای ۱۸ سال شرایط لازم را داشته باشند، امکان ثبت درخواست جداسازی یارانه آنان وجود دارد. همچنین در مواردی که دارایی به نام فرزند است اما وی همچنان عضو خانوار محسوب می‌شود، آن دارایی در ارزیابی خانوار سرپرست اثرگذار خواهد بود.



وی با اشاره به وضعیت زنان جدا از همسر یا رهاشده، بیان کرد: بر اساس ضوابط فعلی سامانه، برای تفکیک یارانه زن از همسر، ارائه حکم طلاق یا طلاق‌نامه ضروری است؛ با این حال، برای فرزندان بالای ۱۸ سال امکان ثبت درخواست جداسازی یارانه وجود دارد.



رئیس اداره برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه کرج همچنین درباره پیامک‌های مربوط به «احراز وضعیت اقامت» گفت: سرپرستان خانواری که از سرشماره وزارت رفاه پیامک دریافت کرده‌اند و در متن پیامک کد ملی یکی از اعضای خانوار درج شده است، باید فردی که کد ملی او در پیامک آمده، با کارت ملی و شناسنامه به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کند.



زندیه ادامه داد: این فرایند برای احراز حضور فرد در کشور انجام می‌شود و در صورت مراجعه در مهلت مقرر، وضعیت کالابرگ فرد بررسی و اصلاح خواهد شد. شهروندان باید به پیامک‌های رسمی دقت کنند و در صورت ابهام، پیش از هر اقدامی از واحدهای پاسخگو یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام بگیرند.



وی درباره گزارش برخی شهروندان از قطع بودن دستگاه‌های کالابرگ در فروشگاه‌ها نیز گفت: این مسئله در روزهای گذشته عمدتاً به تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاه‌ها مربوط بود که طبق اعلام‌ها، بخش عمده آن برطرف شده است.