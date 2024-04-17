به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ورنر هرتسوگ به صداپیشگان انیمیشن بونگ جونهو که قرار است به صورت دستی تولید شود، پیوست. قرار است تولید این انیمیشن تابستان امسال شروع شود.
این اولین باری نیست که هرتسوگ صدای خاص خود را به یک پروژه انیمیشن وام میدهد. او پیش از این در قسمتهایی از «سیمپسونها»، «باندوکز» و همچنین «ریک و مورتی» و «متالوکالیپس» صداپیشگی کرده است.
پیش از همه رسانههای کرهای گزارش داده بودند که پروژه بعدی کارگردان بونگ جون هو، یک فیلم انیمیشن درباره موجودات اعماق دریاست و تولید آن از نیمه دوم سال ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد.
این فیلم هنوز بدون عنوان قرار است گرانترین محصول تاریخ سینمای کره باشد و شایعه شده سونی پیکچرز قصد دارد برای اکران آن در سراسر جهان برنامهریزی کند. گفته شده حدود ۵۲ میلیون دلار هزینه تولید آن خواهد بود.
داستان این فیلم که توسط بونگ کارگردانی خواهد شد، درباره رابطه بین حیات دریایی و انسان از جمله ماهیهای اعماق دریاست. بونگ از سال ۲۰۱۸ روی فیلمنامه آن کار میکرد و آن را ژانویه ۲۰۲۱ تکمیل کرد. هیچ جزییات داستانی از این فیلم ارایه نشده و فیلمساز تاکید کرده که میخواهد داستان را مخفی نگه دارد.
بونگ قصد دارد نیمه اول سال ۲۰۲۴ را به رفت و آمد بین کره و آمریکا بگذراند. اکران فیلم آماده وی «میکی ۱۷» به تازگی به تعویق افتاد، اما ممکن است از فیلمهای جشنواره کن امسال باشد.
این کارگردان مولفه کرهای که برای فیلمهای تحسینشدهای مانند «برفروب»، «مادر»، «میزبان»، «خاطرات قتل» و «انگل» که برنده اسکار شد، شناخته میشود، قصد داشت پس از «میکی ۱۷» یک فیلم دیگر بسازد، اما سپس تصمیم گرفت ابتدا به پروژه انیمیشن خود بپردازد.
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