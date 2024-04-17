برگزاری دهمین سالگرد درگذشت باستانی پاریزی در بنیاد موقوفات افشار

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادبود دهمین سالگرد درگذشت ابراهیم باستانی پاریزی به میزبانی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برگزار میشود.
سید مصطفی محقق محقق داماد و ژاله آموزگار در این مراسم به ایراد سخنرانی میپردازند. همچنین سیمین فصیحی و حسن باستانی راد از دیگر سخنرانان این برنامه به شمار میروند.
در بخش دیگری از برنامه سید عباس دعایی دبیر همایش «آینه دار دوران» و ویژه برنامههای «تا صد سالگی استاد»، گزارشی از روند انجام برنامهها ارائه خواهد کرد و از پوستر این برنامه رونمایی میشود.
پخش پیام تصویری منصوره اتحادیه، حسن انوری، داریوش رحمانیان و روزبه زرینکوب و نیز پیش نمایش فیلم «یاد و یادبود»، گزیده فیلمهای تازه یافته از باستانی پاریزی که با تلاش سید جواد میرهاشمی و حسن نیکبخت تهیه شده از دیگر بخشهای این برنامه است.
در ادامه حمید باستانی، گزارشی از روند وضعیت کتابها و دستنوشتههای و تازههای نشر آثار دکتر ابراهیم باستانی پاریزی را ارائه خواهد کرد. همچنین در بخش دیگری از برنامه، هشتاد و سومین زادروز زنده یاد محمود دعایی، همراه و دوست نزدیک باستانی گرامی داشته میشود.
همزمان با این برنامه، آثار نقاشی، خوشنویسی و پوستر آینه دار دوران با موضوع استاد باستانی پاریزی به نمایش گذاشته میشود.
مراسم یادبود دهمین سالگرد درگذشت ابراهیم باستانی پاریزی پنجشنبه ۳۰ فروردین ساعت ۱۶ در بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برگزار میشود.
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