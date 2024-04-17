بومی سازی ۸۵ درصد کالاهای مورد نیاز صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، غلامرضا خوانساری با اشاره به افزایش حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت سیزدهم افزود: بنا داریم خریدهای خارجی را کمرنگ کنیم و در این راستا واردات ۲۵۰ کالا ممنوع اعلام شد.

وی گفت: از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در توسعه میادین و احیای چاه‌های نفت استفاده شده است، چنانچه ۳۰ حلقه چاه کم‌بازده را به شرکت‌های دانش بنیان دادیم.

خوانساری خاطرنشان‌کرد: ۸۵ درصد از کالاهای مورد نیاز صنعت نفت بومی‌سازی شده است و ۱۵ درصد باقی مانده نیز توجیه تجاری سازی ندارد.

این مقام مسؤول وزارت نفت ادامه‌داد: در دولت، کارگروه صادرات خدمات فنی مهندسی شکل گرفته و سبب شده که از وارد کننده به صادرکننده تبدیل شویم و با کشورهای مانند ونزوئلا، روسیه، چین، عراق و سوریه مبادلات تجاری داشته باشیم.

وی با اشاره به پالایشگاه‌های فرا سرزمینی گفت: در تلاشیم با پتروشیمی ونزوئلا قرارداد همکاری امضا و همچنین نسبت به بازسازی فاز ۲ پالایشگاه «ال پالیتو» ونزوئلا اقدام کنیم. در سوریه نیز پس از نتیجه رسیدن پالایشگاه «حمص»، دو پالایشگاه دیگر را نیز مد نظر داریم.

مدیرکل نظام تأمین و تجاری‌سازی فناوری وزارت نفت اظهار داشت: همچنین در آفریقای جنوبی و عراق هم منتظر خبرهای خوب در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان هستیم.