رشد ۶۲۳۵ واحدی بورس در انتهای معاملات امروز

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در انتهای معاملات امروز با رشد بیش از ۶۰۰۰ واحدی مواجه شد، ارزش معاملات خرد عدد ۲,۶۹۷ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۲۳% و نسبت به میانگین ماهانه ۳۹% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۳,۶۳۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز ۲۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۱,۱۸۵ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد ۲۸۴ میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد این صندوق‌ها می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید ۴۱۲ میلیارد تومان است که کاهش ۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش ۲۲۶ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده ۴۶۹ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۲۶۸ میلیارد تومان (۰.۸ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات ۱۹۷ میلیارد تومان (۰.۷ برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات ۱۸۱ میلیارد تومان (۰.۶ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات ۳۵ میلیارد تومان (۱.۲ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه منسوجات با ارزش معاملات ۱۲ میلیارد تومان (۱.۲ برابر میانگین هفتگی) و گروه قند و شکر با ارزش معاملات ۲۷ میلیارد تومان (۱.۱ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.