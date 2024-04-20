پیام های عملیات وعده صادق

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- جواد بیرامزاده *؛ جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و تجاوز به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه، تصمیم به اقدام تنبیهی علیه این رژیم گرفت و عملیات وعده صادق را در راستای دفاع مشروع و ارتقای سطح بازدارندگی، طراحی و اجرا کرد.

عملیات وعده صادق که با برنامه ریزی ها و هماهنگی دستگاه‌های مختلف صورت گرفت و هم افزایی میدان و دیپلماسی را نشان داد، پیام‌های داخلی، منطقه‌ای و بین المللی به همراه داشت.

اگر چه هنوز پرداختن به همه ابعاد و پیامدهای عملیات نظامی ایران زود است، اما با توجه به فرافکنی رسانه‌های غربی و جنگ روانی ایجاد شده، تبیین این رویداد توسط دوستان و همکاران رسانه‌ای با توجه به موارد ذیل مهم و حائز اهمیت است.

۱. عملیات وعده صادق با هماهنگی و هم افزایی میدانی و دیپلماسی انجام شد و به همین دلیل یک اقدام کاملاً موثر بود.

۲. چرایی، چگونگی، ابعاد و اثرات مثبت داخلی ،منطقه‌ای وبین المللی عملیات وعده صادق باید تبیین شود

۳. عملیات وعده صادق صرفاً جنبه تنبیهی داشت و ایران عامدانه از هدف قرار دادن مراکز عمومی و غیرنظامی پرهیز کرد.

۴. در کنار قدرت تکنولوژیک ایران در صنایع نظامی و تسلیحاتی، قدرت ایمانی و همبستگی ملی مردم در برابر مقابله با هرگونه تجاوز خارجی یا تعرض به ایران و ایرانی به وضوح می‌توان دید.

۵. اگر چه عملیات وعده صادق در پاسخ به اقدام تجاوزکارانه اسرائیل در حمله به سفارت ایران انجام شد، اما اقدامی برای جلوگیری از نابسامانی‌های بین المللی و ضرورت حفظ امنیت اماکن دیپلماتیک نیز به شمار می‌آید.

۶. وجود رژیم صهیونیستی، عامل بی ثباتی در منطقه است و تا زمانی که این رژیم موجودیت دارد، غرب آسیا رنگ آرامش به خود نخواهد دید.

۷. آنچه که بیشتر حائز اهمیت است نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در هدایت و راهبری سیاست خارجی عزت آفرین برای ایران در منطقه و جهان است و ایران اسلامی با زعامت ایشان از یک قدرت منطقه‌ای به قدرتی جهانی تبدیل شده است که عملیات وعده صادق یکی از مظاهر آن محسوب می‌شود.

۸. با توجه به سیاست دوستانه و برادرانه ایران در قبال همسایگان، عملیات وعده صادق به مثابه اقدامی راهبردی است که پیامی روشن برای همه بدخواهان ایران چه در منطقه و چه در سراسر جهان داشته است.

ومن الله التوفیق

*مسئول سازمان بسیج رسانه آذربایجان شرقی