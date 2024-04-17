یتیم شدن ۱۹ هزار کودک فلسطینی در نتیجه جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد بیش از ۱۰ هزار زن فلسطینی در جنگ و حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه کشته شدند.

در این گزارش آمده است که ده‌ها هزار زن هم در نتیجه حملات و بمباران های ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ آواره و بی سرپناه شدند.

سازمان ملل برآورد کرده که ۱۹ هزار کودک در نوار غزه به سبب کشته شدن ۶ هزار زن در این جنگ یتیم شدند.

این گزارش می افزاید که بیش از یک میلیون زن و دختر در نوار غزه به غذا و اّب سالم دسترسی ندارند و در یک وضعیت انسانی بسیار ناگواری به سر می برد.

طبق آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین در غزه، شمار شهدای جنگ علیه غزه تا این لحظه به ۳۳۸۹۹ نفر و شمار مجروحان هم به ۷۶۶۶۴ نفر رسیده است.