لزوم ساماندهی انبارهای اموال تملیکی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی ظهر امروز دوشنبه در کمیسیون هماهنگی و برنامهریزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز لرستان با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانههای هوشمند دستگاههای مختلف است، اظهار داشت: هدف فعالیت این سامانهها ایجاد شفافیت و نظم در حوزههای کاری جهت ارائه خدمات مطلوبتر به مردم است و باید هماهنگی و همافزایی هرچه بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: این سامانهها از ابزارهای حاکمیتی در حوزه نظارت و هماهنگی در حوزه قاچاق کالا و ارز هستند و از شکلگیری روابط اقتصادی و...ناسالم جلوگیری میکنند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، تصریح کرد: فعالیت این سامانهها نباید باعث سردرگمی مردم و جامعه هدف آنها شود و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.
پورعلی، افزود: دیگر موضوع مهم در این حوزه پشتیبانی، تأمین تجهیزات و هوشمندسازی ایستگاههای بازرسی در مسیرهای مواصلاتی اصلی و فرعی است و باید پایش و ارتقا گلوگاههای مواصلاتی در حوزه قاچاق کالا و ارز بهصورت ویژه صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در این زمینه بهویژه در حوزه سوخت انگیزههایی برای قاچاق وجود دارد و ازسویدیگر باید راستیآزمایی سهمیه بگیران سوخت توسط سازمان جهاد کشاورزی، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و... در دستور کار قرار داشته باشد تا احیاناً سهمیه صوری ایجاد نشود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نصب سامانههای پایش سوخت در مسیرهای درونشهری تأکید کرد و گفت: در خصوص کامیونها و مسیرهای برونشهری این اقدام صورتگرفته است و باید در حوزه درونشهری نیز انجام شود.
پورعلی همچنین با اشاره بهضرورت ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و پروندههای رسوبی در حوزه قاچاق کالا تأکید کرد و گفت: وضعیت انبارهای اموال تملیکی اکنون در شرایط مناسبتری نسبت به قبل وجود دارد؛ ولی ازآنجاکه محل نگهداری کالاهای مکشوفه هستند باید این کالاها سریعتر تعیین تکلیف شوند و اقدامات لازم برای فروش و... این کالاها انجام بگیرد.
وی یادآور شد: پروندههای رسوبی در این حوزه نیز باید تعیین تکلیف شوند و فرایندهای لازم در این زمینه تسهیل و تسریع شود.
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