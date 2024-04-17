به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: ساعت ۱۳:۳۰ روز بیستم فروردین‌ماه، کارکنان انتظامات یکی از بیمارستان‌های تهران از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مرگ مشکوک مرد میانسالی را روی تخت بخش اورژانس، گزارش کردند.

وی افزود: با اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی وارد سردخانه بیمارستان شدند و جسد مردی حدوداً ۶۰ ساله را مشاهده کردند که احتمالاً به‌خاطر ضربه بر سرش به قتل رسیده بود، بررسی‌های اولیه نیز نشان می‌داد که متوفی ساعتی قبل با همسایه‌های ساختمانی که داخل آن زندگی می‌کرده درگیر شده است.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: پسر متوفی در جریان تحقیقات ابتدایی جنایی ماجرا را این‌طور توضیح داد، ما در طبقه دوم ساختمان زندگی می‌کنیم و همسایه در زیرزمین اما به‌خاطر اینکه فشار آب برای خانه ما کم بود قرار شد شریکی یک پمپ بخریم که روز حادثه به‌دلایلی اختلافی میان ما ایجاد شد و در ادامه با ساکنان طبقه دوم که ۴ نفر بودند درگیر شدیم و در جریان این نزاع پدرم از ناحیه سر هدف ضربه قرار گرفت و پس از احساس درد به کام مرگ فرو رفت.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: به‌دنبال دریافت این اطلاعات، کارآگاهان خیلی زود ۴ مرد جوان را بازداشت کردند اما آنها در بازجویی‌های مقدماتی منکر وارد کردن ضربه به سر متوفی در جریان این درگیری مرگبار شدند.

سردار گودرزی گفت: پس از پایان تحقیقات میدانی در بیمارستان و ساختمان موردنظر، کارآگاهان مأموریت یافتند با اقدامات فنی تحقیقات خود را در رابطه با این پرونده ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی جسد مرد میانسال برای تعیین علت تامه فوت به پزشکی قانونی منتقل شد و متهمان جهت روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.