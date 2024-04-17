به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی فیلمنامه نویسی و هماهنگی برگزاری رویداد استارت آپی فیلمنامه نویسی با حضور رییس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، مدیران این رویداد و جمعی از مدیران، فیلمنامه نویسان و کارگردان‌های کشور برگزار شد.

در این نشست که عصر روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد، محمدحسین ایمانی خوشخو رییس این پارک، مهدی سجاده چی رییس کانون فیلمنامه نویسان سینما، پوران درخشنده نویسنده و کارگردان، محمود اربابی نویسنده و عضو هیات علمی دانشگاه، هومان فاضل عضو هیات مدیره کانون فیلمنامه نویسان، مهدی احمدی فیلمنامه نویس و تهیه کننده، حجت الاسلام حسین رحیم‌زاده عضو شورای پروانه ساخت و پروانه نمایش و همچنین مدیران بخش‌های مختلف این رویداد حضور داشتند و در مورد مسایل مختلف فیلمنامه نویسی در سینمای ایران و فرایند برگزاری این رویداد سینمایی، هم اندیشی کردند.

رییس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با تشریح نحوه شکل‌گیری این پارک و ضرورت و اهمیتِ اقتصادِ فرهنگ، گفت: رشته‌های علوم انسانی و هنر ظرفیت بسیار بالایی در کمک به تمدن سازی و توسعه اقتصاد فرهنگ در کشور دارند، اما کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. خوشبختانه امروز پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی به محل رجوع دستگاه‌های مرتبط و صنوف مختلف تبدیل شده است.

ایمانی خوشخو با اشاره به نقش و اهمیت ایده و فیلمنامه در صنعت سینما، گفت: رویداد استارت آپی فیلمنامه نویسی با شناسایی استعدادهای جدید و جوان و پرورش ایده‌ها تا رسیدن به فیلمنامه، به دنبال کمک به هنر - صنعت سینما است و ان شاءالله این رویداد تا رسیدن به اهداف خود تداوم خواهد یافت.

در ادامه نشست محمود اربابی گفت: رویداد استارت‌آپی فیلم نامه نویسی کار مهم و مبارکی است و در صورتی موفق خواهد شد که بتواند مراکزی همچون سازمان سینمایی، رسانه ملی، حوزه هنری و سرمایه گذاران بخش خصوصی را پای کار بیاورد تا آثار برگزیده این رویداد به تولید برسند و یا حداقل طرح‌های برگزیده توسط آنها خریداری شود.

در ادامه این نشست پوران درخشنده نویسنده و کارگردان سینما با اشاره به سوابق و اعتبار جهاد دانشگاهی، این سوابق را پشتیبان رویداد فیلمنامه نویسی قلمداد کرد و آن را دلگرم کننده خواند و تاکید کرد: تجربه‌های قبلی در مورد جشنواره‌های فیلم‌نامه نویسی نشان می‌دهد همیشه در مرحله تولید آثار برتر، سرمایه‌گذاران حضور نداشته اند و کار به نتیجه نرسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با وجود روحیه پیگیری و جدیتی که در مدیران جهاد دانشگاهی وجود دارد این رویداد بتواند مدیران سینمایی، سازمان‌ها، افراد سرمایه گذار و صاحبان آثار برگزیده را کنار هم جمع کند تا آثار برگزیده به تولید برسند.

این فیلمساز با اشاره به نگاه حاکم بر رسانه ملی، افزود: متاسفانه پژوهش و فیلمنامه ارزش چندانی در تلویزیون ندارد و رسانه ملی تعامل و همکاری مطلوبی با سینماگران نمی کند. امیدوارم پارک فناوری‌های نرم بتواند مشارکت مدیران سینما و سایر سرمایه گذاران را جلب کند.

مهدی سجاده چی در ادامه این نشست با اشاره به تجربه‌های ناموفق قبلی در زمینه رویدادهای فیلمنامه نویسی، گفت: صرف وجود ایده لزوما کافی نیست و ما باید همیشه به یک داستان قانع کننده و جذاب هم برسیم.

وی حلقه مفقوده این رویدادها را حضور و مشارکت جدی سرمایه‌گذارانی مثل فارابی، سازمان سینمایی، اوج و حوزه هنری و همچنین سرمایه‌گذاران حقیقی و بخش خصوص دانست و عنوان کرد: امروز دیگر ماموریت‌ها و رویکردهای این سازمان‌ها شفاف و مشخص است و این دستگاه‌ها می توانند درست در راستا و چارچوب ماموریتشان بیایند و آثار برگزیده ای را که با آنها همسو و هماهنگ است تولید کرده و یا مورد حمایت قرار دهند.

در ادامه نشست مهدی احمدی فیلمنامه نویس و تهیه کننده سینما رویداد فیلمنامه نویسی را مهم خواند و گفت: چنین رویدادهایی می‌توانند سینمای ایران را نجات بدهند به شرط اینکه سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی همراه آن باشند.

در ادامه هومان فاضل عضو هیات مدیره کانون فیلمنامه نویسان سینما موفقیت رویداد استارت‌آپی فیلمنامه نویسی را مستلزم دایمی شدن دبیرخانه و تداوم آن دانست و گفت: اگر مخاطبان ببینند دوره‌های قبلی، به ثمر رسیده و آثاری به تولید رسیده، حتماً حضور و مشارکتشان روز به روز بیشتر خواهد شد.

حجت الاسلام حسین رحیم‌زاده نیز در این رویداد گفت: این رویداد مسیر زایش، پرورش و گسترش ایده‌ها را هموار می‌کند. پیشنهاد می کنم پارک فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی بازار ایده تا تولید را در سینما شکل دهد.

این کارشناس فرهنگی و سینمایی با اشاره به مشکلات جوانان و هنرمندان حاضر در صنعت سینما، گفت: اگر چنین رویدادهایی بتوانند به این قشر کمک کنند آثار و برکات زیادی برای سینمای ایران خواهد داشت.

در ابتدای این نشست نیز برزین ضرغامی مدیر برگزاری رویداد، سید جلال چاوشیان دبیر هنری رویداد و بهزاد رشیدی مدیر روابط عمومی پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی هریک گزارش‌هایی در مورد فعالیت‌های دبیرخانه و فرایند ارزیابی آثار و نحوه برگزاری آن ارایه کردند.