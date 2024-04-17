مردمی سازی در مالیات سرعت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی حکمی، حمید بهزادی بخش را در راستای اصلاح فرآیندها و نحوه مالیات ستانی به نفع اقشار مختلف مردم با رویکرد تکریم مودیان، اهتمام به عدالت محوری، انقلابی‌گری، مردم‌داری، فساد ستیزی و قانون مداری در راستای تحقق اهداف دولت مردمی و حل مشکلات مردم، به عنوان «دستیار مردمی سازی» منصوب کرد.

از جمله اهداف مهم طول خدمت ایشان که در این حکم انتصاب آمده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- دریافت گزارش دقیق از ارکان دولت در خصوص محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی و ارائه مؤثر آنها به افکار عمومی کشور

- طراحی و اجرای طرح‌های تحولی به منظور ایجاد سهولت در فرایندهای مالیات ستانی برای اقشار مختلف مردم

- ارتقای شفافیت پیش بینی پذیری و استاندارد کردن فرآیندهای انجام امور برای اقشار مختلف مردم در مراجعه به سازمان

- شتابدهی و تقویت رسیدگی به مشکلات عموم مردم مراجعه کننده در جهت ارتقای اعتماد به سازمان امور مالیاتی کشور

-مشاوره و همکاری با بخش‌های مختلف سازمان برای ارتقا استانداردهای محیطی و تعاملی سازمان امور مالیاتی کشور در مواجهه با مودیان

گفتنی است حمید بهزادی بخش پیش از این مشاور هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و کمیسیون‌های تلفیق بودجه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بوده است. وی همچنین مدیرعامل و از اعضای هیأت مؤسس اندیشکده سیاستگذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد است که در زمینه بودجه، انرژی، مالیات و شفافیت در نهادهای اندیشه ورزی فعالیت داشته است. مشاور دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و عضو شورای سردبیری برنامه تلویزیونی پایش از دیگر فعالیت‌های بهزادی بخش است.