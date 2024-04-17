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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۲۰

مردمی سازی در مالیات سرعت گرفت

مردمی سازی در مالیات سرعت گرفت

حمید بهزادی بخش از طرف سید محمد هادی سبحانیان به عنوان «دستیار مردمی سازی» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی حکمی، حمید بهزادی بخش را در راستای اصلاح فرآیندها و نحوه مالیات ستانی به نفع اقشار مختلف مردم با رویکرد تکریم مودیان، اهتمام به عدالت محوری، انقلابی‌گری، مردم‌داری، فساد ستیزی و قانون مداری در راستای تحقق اهداف دولت مردمی و حل مشکلات مردم، به عنوان «دستیار مردمی سازی» منصوب کرد.

از جمله اهداف مهم طول خدمت ایشان که در این حکم انتصاب آمده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- دریافت گزارش دقیق از ارکان دولت در خصوص محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی و ارائه مؤثر آنها به افکار عمومی کشور

- طراحی و اجرای طرح‌های تحولی به منظور ایجاد سهولت در فرایندهای مالیات ستانی برای اقشار مختلف مردم

- ارتقای شفافیت پیش بینی پذیری و استاندارد کردن فرآیندهای انجام امور برای اقشار مختلف مردم در مراجعه به سازمان

- شتابدهی و تقویت رسیدگی به مشکلات عموم مردم مراجعه کننده در جهت ارتقای اعتماد به سازمان امور مالیاتی کشور

-مشاوره و همکاری با بخش‌های مختلف سازمان برای ارتقا استانداردهای محیطی و تعاملی سازمان امور مالیاتی کشور در مواجهه با مودیان

گفتنی است حمید بهزادی بخش پیش از این مشاور هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و کمیسیون‌های تلفیق بودجه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بوده است. وی همچنین مدیرعامل و از اعضای هیأت مؤسس اندیشکده سیاستگذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد است که در زمینه بودجه، انرژی، مالیات و شفافیت در نهادهای اندیشه ورزی فعالیت داشته است. مشاور دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و عضو شورای سردبیری برنامه تلویزیونی پایش از دیگر فعالیت‌های بهزادی بخش است.

کد مطلب 6081160
سمیه رسولی

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