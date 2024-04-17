به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام موسی‌پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور حکمی کاظم غریب آبادی را به سمت رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و بزرگداشت شهدای هفتم تیر منصوب کرد.

متن حکم صادره به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر کاظم غریب آبادی (دام عزه)

سلام علیکم؛

بازخوانی و آگاهی‌بخشی جنایات و اقدامات خصمانه‌ی ایالات متحده آمریکا به مثابه شر مطلق و به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بشر بویژه در حوزه تروریسم دولتی و اعمالِ تحریم‌های ظالمانه و نقضِ حاکمیت کشورهای مستقل و رونمایی از چهره مزورانه مدعیان دروغین انسان ستیز دولتمردان آن کشور یک ضرورت انقلابی است که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و مهمترین کار ویژه ستاد بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی است.

کارنامه و عملکرد حقوق بشری آمریکا در طول دهه‌های گذشته همانند فاجعه هفتم تیر و به ویژه وقایع اخیر از جمله به شهادت رساندن سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی و نیز حمایت از جنایات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیسم در غزه و حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه و شهادت جمعی از مستشاران نظامی ایران مؤید این واقعیت است که دولتمردان آمریکایی با دستاویز قرار دادن حمایت از حقوق بشر، بسترهای لازم را برای دخالت‌های غیرقانونی خود در نقاط مختلف جهان فراهم و به بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان تبدیل شده‌اند.

لذا با عنایت به مأموریت‌های ذاتی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مبنی بر گرامیداشت ایام الله و پاسداشت رویکردهای ضد استکباری مناسب‌های ملی و انقلابی، جناب‌عالی را که بحمدالله دارای تجارب ارزنده و صلاحیت‌های علمی و عملی هستید به‌عنوان «رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و بزرگداشت شهدای هفتم تیر» سال ۱۴۰۳ منصوب می‌نمایم.

امید است با تشریک مساعی، هم‌افزایی و بهره‌ مندی از ظرفیت‌های ملی و بین المللی، نهادهای انقلابی، سازمان‌ها، مراکز علمی پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی، شبکه‌های گسترده مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤسسات هنری و هنرمندان متعهد، دانشگاه‌ها و فرهیختگان و فرزانگان، گام‌های مؤثر و اثربخشی برداشته و در تبیین و پاسداشت این رخداد مهم تاریخی موفق و مؤید باشد.

مزید توفیقات شما را در پرتو توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) از خداوند متعال مسألت دارم.

محمد حسین موسی پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی