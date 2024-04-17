نرخ دستمزد صنف تدارکات سینمای ایران تعیین شد/ سقف ۷۰ میلیون تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی مدیران و دستیاران تداراک سینما، در پی برگزاری جلسات متعدد انجمن صنفی مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران، نرخ دستمزدهای مدیران، دستیاران و همیاران تدارکات سینما در سال ۱۴۰۳ تعیین و با جزییات لازم طی گزارشی اعلام شد.

در متن این گزارش آمده است:

«طبق روال سال‌های گذشته پس از بررسی‌های لازم و جمع‌بندی نظرات اعضای هیات مدیره بازرس و همچنین همفکری با تعدادی از منتخبان فعال و با تجربه صنفی طی جلسه مورخ ۲۵ فروردین نرخ دستمزدهای مصوب سال ۱۴۰۳ تعیین و به شرح ذیل اعلام می‌شود.

معیار نرخ‌های اعلام شده بر اساس پروژه‌های سینمایی و نمایش خانگی در نظر گرفته شده است که اعضا نیز مقید به رعایت آن بوده و پس از انعقاد قرارداد موظف به ارسال تصویر آن در واتس‌اپ انجمن هستند.

در خصوص دستیاران تاکید می‌شود فعالیت دستیار به عنوان مدیر تدارکات فقط با مجوز کتبی هیات مدیره و بر اساس تجربه، تعداد کار، سوابق و رضایت تهیه‌کننده و مدیران تولید قانونی بوده و همین مجوز ملاک اصلی ارتقای سمت در انجمن تلقی خواهد شد.

ضمن اینکه یک دستیار تنها زمانی مجاز به فعالیت در سمت مدیر خواهد بود که جدای از داشتن مجوز انجمن، دستمزد دریافتی وی کمتر از کف نرخ مصوب مدیران نباشد که بر اساس بند ۲ ماده ۵ اساسنامه و قوانین ایجاد شده با فرد خاطی برابر قانون برخورد خواهد شد و ضمن پرداخت ۱۰ درصد جریمه از قرارداد منعقد شده به صندوق انجمن وی برای یکسال تعلیق از عضویت و در صورت تکرار حذف دایمی از صنف در نظر گرفته خواهد شد.

همیاران و دستیاران موظفند تنها با مدیرانی همکاری داشته باشند که عضو رسمی انجمن بوده و از قبول همکاری با افراد خارج از صنف اجتناب کنند.

مدیران نیز موظف بوده تنها با مدیران تولید عضو خانه سینما فعالیت داشته باشند و در صورت مشاهده چنین مواردی گزارش آن را به بازرس انجمن مدیران تولید و یا بازرس انجمن مدیران تدارکات اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم به‌عمل آید. به اندازه کافی و چه بسا بیشتر از حد معقول در تمام سطوح همکار تدارکات در صنف وجود دارد، لذا به منظور حفظ امنیت شغلی از ورود افراد متفرقه به چرخه کاری جدا جلوگیری شود که در صورت مشاهده و یا گزارش با فرد خاطی قاطعانه برخورد خواهد شد.

با رعایت مقررات و احترام به حقوق خود و همکاران می‌توان امنیت شغلی مستحکمی را ایجاد کنیم.

قراردادهای سال گذشته با توافق و رضایت دوجانبه قابل تغییر خواهد بود.

تهیه‌کنندگان و مدیران تولید استعلام عضویت و سمت اعضای انجمن را می‌توانند مستقیماً از بازرس و یا رییس صنف بگیرند.

شاخصه های یک مدیر برای دریافت دستمزد تعیین شده جدای از داشتن کارت و یا مجوز مدیریت از سوی انجمن شامل سابقه فعالیت، تجربه و اخلاق حرفه‌ای است.

تلرانس نرخ‌های فوق به نوع پروژه، درجه‌بندی فعالیت و سوابق اعضا بستگی دارد.

نرخ نامه فوق از تاریخ یکم اردیبهشت ۱۴۰۳ به مدت یک سال قابل اجراست. هر گونه دستکاری در متن و ارقام تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع قضایی خواهد بود.

مدیر تدارکات حرفه ای و با تجربه ۷۰ میلیون تومان

دستیار یک تدارکات ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان

دستیار دو تدارکات ۲۲ تا ۲۶ میلیون تومان

همیار تدارکات ۱۶ تا ۱۹ میلیون تومان

هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران.»