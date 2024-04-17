امیرعبداللهیان از سرکنسولگری ایران در استانبول بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امورخارجه امروز چهارشنبه با حضور در بخش کنسولی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول، ضمن بازدید از این بخش با مراجعین و ایرانیان حاضر گفت‌وگو کرد.

وی علاوه بر بخش کنسولی با همکاران سرکنسولگری نشستی برگزار و با ایشان در خصوص موضوعات و مسائل کنسولی و ایرانیان تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تعدادی از مراجعان کنسولی به صورت حضوری گفت‌وگو کرد که وی رضایت و قدردانی خود را از عملکرد سرکنسولگری پُر تردد کشورمان در استانبول در ارائه شایسته خدمات کنسولی ابراز کرد.

امیرعبداللهیان همچنین در نشستی با همکاران سرکنسولگری کشورمان در استانبول، ضمن اشاره به ابراز رضایت شهروندان ایرانی حاضر در بخش کنسولی از ارائه خدمات روان در این بخش، از ایشان تشکر کرد و جلب رضایت ایرانیان در خارج از کشور را از اولویت‌های مورد تاکید آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور کشورمان دانست.