کدام استان ها کمترین سهم از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیهای آماری نشان میدهد؛ در میان استانها رتبههای برتر تبدیل مجوزهای صنفی کاغذی به شناسه یکتا متعلق به لرستان، گیلان، همدان و چهارمحال و بختیاری است که به ترتیب ۳۰.۴ درصد، ۲۳ درصد، ۱۷.۴ درصد و ۱۷ درصد از پروانههای صنفی معتبر را به شناسه یکتا تبدیل کرده اند.
اما در میان استانها کمترین میزان تبدیل پروانههای صنفی کاغذی به شناسه یکتا در بوشهر، ایلام و گیلان انجام شده است. در این استانها میزان تبدیل مجوزهای صنفی کاغذی به شناسه یکتا به ترتیب ۶.۳ درصد، ۵.۵ درصد و ۴.۸ درصد است.
از ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و سامانههای دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمت نمیدهند.
فعالان اقتصادی برای دریافت شناسه یکتا به صورت غیرحضوری به آدرس mojavez.ir مراجعه کنند.
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