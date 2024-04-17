به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی با بررسی دقیق گزارش مسابقه و تطبیق موضوع با مقررات انضباطی آرا مربوط به دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و استقلال را به شرح ذیل اعلام کرد:

باشگاه آلومینیوم اراک

تخلف: استفاده از الفاظ توهین آمیز و پرتاب اشیا از سوی تماشاگران منتسب و ورود تماشاگر به داخل زمین مسابقه

مستند: ماده ۸۶

تنبیهات :۲۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی+اجرای یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقه رسمی موضوع دادنامه تعلیقی شماره ۲۰۶۹ پس از قطعیت دادنامه (قابل تجدیدنظر)

حامد بصیری (بازیکن آلومینیوم اراک)

تخلف: رفتار غیرورزشی؛ مستند: ماده ۶۴

تنبیهات :۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل اجرا_قطعی)

باشگاه استقلال

تخلف: استفاده از الفاظ توهین آمیز و پرتاب اشیا از سوی تماشاگران منتسب؛ مستند: ماده ۸۶

تنبیهات: ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)

سید حسین حسینی (بازیکن استقلال)

تخلف: نقص اصول کلی رفتار و بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه؛ مستند: مواد ۵۱ و ۵۵

تنبیهات: یک جلسه محرومیت که به مدت ۶ ماه تعلیق می‌شود + ۳۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)

محمدحسین مرادمند (بازیکن استقلال)

تخلف: بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه؛ مستند: ماده ۵۵

تنبیهات: ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)