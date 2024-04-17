به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی با بررسی دقیق گزارش مسابقه و تطبیق موضوع با مقررات انضباطی آرا مربوط به دیدار تیمهای آلومینیوم اراک و استقلال را به شرح ذیل اعلام کرد:
باشگاه آلومینیوم اراک
تخلف: استفاده از الفاظ توهین آمیز و پرتاب اشیا از سوی تماشاگران منتسب و ورود تماشاگر به داخل زمین مسابقه
مستند: ماده ۸۶
تنبیهات :۲۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی+اجرای یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقه رسمی موضوع دادنامه تعلیقی شماره ۲۰۶۹ پس از قطعیت دادنامه (قابل تجدیدنظر)
حامد بصیری (بازیکن آلومینیوم اراک)
تخلف: رفتار غیرورزشی؛ مستند: ماده ۶۴
تنبیهات :۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل اجرا_قطعی)
باشگاه استقلال
تخلف: استفاده از الفاظ توهین آمیز و پرتاب اشیا از سوی تماشاگران منتسب؛ مستند: ماده ۸۶
تنبیهات: ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)
سید حسین حسینی (بازیکن استقلال)
تخلف: نقص اصول کلی رفتار و بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه؛ مستند: مواد ۵۱ و ۵۵
تنبیهات: یک جلسه محرومیت که به مدت ۶ ماه تعلیق میشود + ۳۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)
محمدحسین مرادمند (بازیکن استقلال)
تخلف: بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه؛ مستند: ماده ۵۵
تنبیهات: ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)
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