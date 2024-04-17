محدودیت ترافیکی در مسیرهای منتهی به دیدار رییس جمهور با مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ای غروب چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه آمادگی کامل برای میزبانی از رئیس جمهور در دو شهر شاهرود و سمنان وجود دارد، ابراز داشت: تمهیدات ترافیکی، امنیتی و انتظامی در مسجد امام سمنان و ورزشگاه تختی شاهرود منظور شده است.

وی ضمن بیان اینکه تمامی مسیرهای منتهی به محل سخنرانی عمومی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی از ساعت ۲۴ امشب مسدود می‌شود، افزود: از شهروندان شاهرود و سمنان درخواست داریم تا برای برقراری نظم و امنیت با پلیس همکاری لازم را داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه از شهروندان سمنانی و شاهرودی تقاضامند هستیم از پارک خودرو در مسیرها به طور جد خودداری کنند، ابراز داشت: برای برقراری امنیت خودروهای پارک شده به پارکینگ انتقال خواهند یافت.

موقوفه‌ای ضمن بیان اینکه خیابان‌های اطراف محل قرار مردمی نیز تحت پوشش و کنترل قرار دارند، تصریح کرد: در راستای تأمین امنیت با هر گونه موارد مشکوک برخورد می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه پرواز هلی شات، ریز پرنده و هر گونه ابزار مشابه ممنوع است، افزود: عکاسان خبری و مستند سازان امکان استفاده از آن را در مراسم ندارند و در صورت مشاهده ضبط و با آن برخورد خواهد شد.