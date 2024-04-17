به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز چهارشنبه در این خصوص اظهار کرد: این پویش از پنجم بهمن ماه گذشته مصادف با سالروز ولادت امام علی (ع) آغاز شده بود و تا روز شهادت آن در ۲۳ فروردین ادامه داشت.

وی اضافه کرد: از دیگر برکات این پویش، سازش ۱۱ فقره پرونده قتل عمد منجر به قصاص نفس و آزادی ۳۹۷ زندانی با گذشت شکات از شکایت خود بود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: این میزان سازش در قالب پویش «به حرمت امام علی (ع) می بخشم» نشان از ارادت مردم استان به اهل بیت (ع) است.

عتباتی اظهار کرد: امیدواریم با برگزاری پویش‌های فرهنگی اینچنین شاهد سازش های بیشتر در آذربایجان غربی باشیم.