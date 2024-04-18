عملیات «وعده صادق» هیمنه دشمن صهیونیستی را در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری چهارشنبه شب در نخستین نشست شورای اداری شهرستان گناوه در سال جاری با تبریک عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در پاسخ به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی اظهار داشت: در این عملیات به یاری خداوند و به دستور مرجع بزرگ شیعیان و فرمانده کل قوا، رهبر فرزانه انقلاب و به دست پرتوان سپاه پاسداران و نیروهای مسلح، قدرت الهی و عظمت اسلام به همه عالم اثبات شد.

فرماندار گناوه افزود: سپاه پاسداران و نظام مقدس جمهوری اسلامی با این عملیات پیروزمندانه توانست از دیوار آهنین و حریم ایمنی که دشمن صهیونیستی و حامیان آن به ظاهر برای خود ساخته بودند و به آن می‌بالیدند به مدد الهی عبور کند و نشان داد که این دیوارها از تار عنکبوت نیز سست‌تر است.

وی بیان کرد: عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» بر علیه رژیم غاصب صهیونیستی هیمنه دشمن را در هم شکست و قدرت و عظمت جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان داد.

وی با بیان اینکه امروز نه تنها همه ایرانیان بلکه مسلمانان و شیعیان جهان باید به قدرت جمهوری اسلامی بر خود ببالند، اضافه کرد: این پیروزی بزرگ به فرماندهی رهبر دینی در جهان اثبات کرد که با تکیه بر قدرت الهی و ایمان به خدا و قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و پشتیبانی مردم سالاری دینی می‌توان کارهای غیرممکن را ممکن ساخت و پوزه استکبار جهانی را به خاک مالید و دشمن را با شکست روبرو کرد.

وی ادامه داد: این پیروزی بزرگ، روز پیروزی اسلام و جبهه مقاومت به ویژه مردم مظلوم فلسطین و غزه بود که لرزه بر اندام صهیونیست‌ها و دشمنان انداخت و سرآغاز پیروزی‌های پیش رو خواهد بود.

نقاط قوت و ضعف ایام نوروز تجزیه و تحلیل شود

فرماندار گناوه با تقدیر از تلاش همه دست اندر کاران ستاد خدمات سفر نوروزی، ائمه جمعه و اقشار مختلف مردم شهرستان در تعطیلات نوروزی، گفت: حضور جمعیتی ۱۲ برابری در گناوه اداره شهر را معجزه آسا کرد وبا توجه امکانات مشخص و محدود تلاش شد تا بهترین خدمات به هموطنان ارائه شود.

فرماندار گناوه بیان کرد: نقاط ضعف و قوت ایام نوروز امسال در شهرستان شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا با هم اندیشی و خرد جمعی برای سال‌های آینده روند کارها شایسته‌تر و بهتر انجام شود.

وی با بیان اینکه عیب‌ها و ایرادات ایام نوروز با توجه به پیشنهادهای مردمی رفع شود، ادامه داد: نظرات کارشناسان و افراد خبره و مردم در هر چهار حوزه اداره شهر، ساحل، برنامه‌های فرهنگی و دینی که دغدغه متدینین است، استفاده و لحاظ شود.

تاکید بر اطلاع رسانی عملکرد ادارات

فرماندار گناوه با تاکید بر ارائه گزارش عملکرد و فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان به مردم گفت: فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان به خصوص در حوزه مدیریت شهری و شهرداری‌ها مستند سازی و به صورت مکتوب و مصور اطلاع رسانی و بازگو شود.

صفری بیان کرد: علیرغم عیب و نقص‌ها که منکر آن نیستیم اما کارها و خدمات بسیاری انجام گرفته است که باید به نحو شایسته و مناسب و با بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی و رسانه‌ها به اطلاع مردم رسانده شود.

وی بیان کرد: اگر فعالیت‌های انجام شده اطلاع رسانی نشود اجحاف در حق شهرستان و خود مسئولان ادارات و دستگاه‌های اجرایی است.

همکاری در اجرای طرح عفاف و حجاب

وی با بیان اینکه بانوان جامعه ما به ویژه شهرستان گناوه اهل دین و دیانت و متدین و مومنه هستند گفت: رعایت عفاف و حجاب دستور و نماد ارزشی دین، وصیت شهدا و از قوانین نظام اسلامی است که همه باید در اجرای این دستور الهی تلاش کنند.

وی با تاکید بر همکاری با نیروی انتظامی در اجرای طرح عفاف و حجاب گفت: همه ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در اجرای طرح (نور) عفاف و حجاب با نیروی انتظامی همکاری کنند.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود رعایت دستورالعمل‌ها مربوط به عفاف و حجاب توسط همه ادارات دستگاه‌های اجرایی، بازار، اصناف و اقشار مردم با رعایت دستورات اسلامی انجام شود.

تکریم ارباب رجوع در دستور کار مدیران ادارات گناوه

فرماندار گناوه بر تکریم ارباب رجوع در ادارات و دستگاه‌های اجرایی این شهرستان تاکید کرد و افزود: تکریم ارباب رجوع در ادارات و دستگاه‌های اجرایی در اولویت باشد و مشکلات مردم پیگیری شود.

وی گفت: رؤسای ادارات پاسخگوی مسائل و مشکلات مراجعان باشند و اگر مشکل مردم در اداره قابل نیست آن را از فرمانداری یا مسئول مافوق در استان پیگیری کنند تا مراجعه کنندگان بین ادارات و دستگاه‌های مختلف سرگردان نشوند.

وی با بیان اینکه مسئولان ادارات شهرستان گناوه در صورت خروج از شهرستان و یا جلسه اطلاع و هماهنگی با فرمانداری انجام دهند، گفت: مدیران در صورت حضور در جلسه‌ها برای پاسخ گویی به مراجعه کنندگان جانشین خود را مشخص کنند تا کارهای مردم انجام شود.

فرماندار گناوه با اشاره به برخی اقدامات در زمینه احداث مسکن در شهرستان بیان کرد: مسائل حوزه مسکن در شهرستان توسط راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان با جدیت پیگیری شود تا با پیگیری‌های لازم و بهره مندی از شرایط و تسهیلات در نظر گرفته شده مشکلات مسکن به خصوص افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی حل شود.

صفری بیان کرد: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تسهیل کنند و وام‌ها را بر اساس قانون در کوتاه‌ترین زمان به متقاضیان واگذار کنند.

اطلاع رسانی شرایط راه اندازی پنل خورشیدی

وی با اشاره به اجرای طرح واگذاری و راه اندازی پنل‌های خورشیدی در روستاهای شهرستان گفت: با توجه به در نظر گرفتن سهمیه پنل خورشیدی برای شهرستان، شوراهای روستا و بخشداران شرایط و مزایای راه اندازی پنل خورشیدی را به مردم اطلاع رسانی کنند تا متقاضیان به ویژه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستاییان بتوانند از این شرایط ویژه ایجاد شده استفاده کنند.

وی ادارات مختلف پیرامون پروژه‌های هفته دولت در حوزه مسئولیتی خود پیگیری لازم را انجام دهند و در این زمینه با مدیران کل استان نشست برگزار و نتیجه و مصوبات آن را به فرمانداری اعلام شود

فرماندار گناوه با بیان اینکه تا کنون فعالیت و کارهای خوبی در شهرستان انجام گرفته است گفت: با همکاری و همراهی مردم، مدیریت استاندار، مدیران استانی و همکاری مدیران شهرستان گام‌های مثبت و موثرتری در آینده در شهرستان برداشته خواهد شد.