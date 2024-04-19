به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌ها و ملاقات‌های دیپلماتیک خود در نیویورک، در نشستی با حضور سفرای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، به بیان دیدگاه‌های کشورمان پیرامون مساله فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی و همچنین دفاع مشروع ایران در مقابل رژیم اسرائیل پرداخت.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ضمن تشریح عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه مواضع نظامی رژیم متجاوز صهیونیستی در چهارچوب دفاع مشروع و حقوق بین‌الملل، تاکید کرد: با وجودی که جمهوری اسلامی ایران قادر بود این عملیات را در شعاع گسترده‌تری انجام دهد، صرفاً آن بخش از مواضع نظامی رژیم صهیونیستی هدف قرار داده شد که از آنجا حمله به سفارت کشورمان در دمشق صورت گرفته بود.

امیرعبداللهیان در ادامه یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران توانست به اهداف خود در چارچوب پاسخ حداقلی برسد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما توانستیم اراده قاطع خود را نشان بدهیم و پایگاه‌های نظامی که حمله از آنجا علیه سفارت ما صورت گرفته بود را هدف قرار بدهیم و پیام خود را به رژیم برسانیم.

رئیس دستگاه سیاست خارجی کشورمان گفت: در صورتی که رژیم اسرائیل مجدداً دست به ماجراجویی بزند و اقدامی علیه منافع ایران انجام بدهد، پاسخ بعدی ایران فوری، حداکثری و قاطع خواهد بود و این پیام به روشنی به آمریکا و سایر طرف‌ها منتقل شده است.

امیرعبداللهیان همچنین در واکنش به ساقط شدن چند ریز پرنده توسط پدافند کشورمان در اصفهان، گفت: حامیان رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در تلاشی مذبوحانه سعی داشتند از شکست مجددشان، پیروزی بسازند و این موضوع را بزرگ‌نمایی کنند؛ در حالی که ریزپرنده‌های ساقط شده هیچ خسارت مالی و جانی در بر نداشته‌اند.

رئیس دستگاه سیاست خارجی کشورمان خاطرنشان کرد: باید ریشه بحران کنونی مورد توجه قرار گیرد که ناشی از جنگ افروزی، نسل‌کشی و جنایات جنگی و ترکیب رژیم اسرائیل علیه غزه و کرانه باختری است و اگر جنگ علیه غزه متوقف شود، آرامش به کل منطقه باز می‌گردد و همه ما از جمله ایران از این آرامش سود خواهیم برد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن یادآوری اینکه امنیت منطقه برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است، تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و متحدانش در حال قتل عام و نسل کشی کودکان و زنان بی دفاع فلسطینی در غزه است.

امیرعبداللهیان همچنین در پایان اظهاراتش از برگزاری رویداد بزرگ ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به ایران اکسپو در تهران با حضور هزاران میهمان خارجی طی هفته آینده خبر داد.

پس از سخنان امیرعبداللهیان در این نشست، سفرای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون مساله فلسطین و همچنین پاسخ مشروع کشورمان به تجاوزات رژیم صهیونیستی پرداختند.