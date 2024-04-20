داخلی سازی ۹۰ درصد از تجهیزات توسط شرکت های دانش بنیان

ارسلان رحیمی مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران یک شرکت عملیاتی است، گفت: هدف این شرکت انتقال نفت و فرآوردههای آن توسط خطوط انتقال است و پروژههای پیش رو اغلب مواردی هستند که خطوط نیاز به بازسازی و تعمیر دارد به عنوان مثال خط ۲۰ اینچ به طول ۱۲۵ کیلومتر بین اهواز مرکز نفت نظامیه تا مرکز انتقال نفت سبز آب در اندیمشک و یا ۹۹ کیلومتری خطی که بین یزد و نائین اجرا شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون طرحی که در دست داریم طرح تعویض محل عبور خط ۳۲ اینچ اصفهان است که به عنوان خط عبور از ویلا شهر و خمینی شهر شناخته میشود، زمانیکه نفت خام اجرا شده بیرون از شهر بوده و اکنون شهرها و بافت مسکونی توسعه پیدا کردند و در بافت مسکونی قرار دارد و طرحی تعریف شده که این خط را جا به جا میکند تا مردم این منطقه را از خطرات احتمالی دور نگه داریم.
مدیر عامل خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اضافه کرد: شرکتهای دانش بنیان در مواقعی که ما مشکل داریم و و نیازهایی را داریم که در سطح کشور وجود ندارد و خارج از کشور این فعالیتها انجام میشود به کمک ما میآیند و خوشبختانه با تفکری که در شرکت ما وجود دارد از این توان استفاده میشود و از تمام امکانات داخلی کشور بهره گرفته میشود.
وی با اشاره به اینکه مشارکت دانش بنیانها در پیشبرد برخی از طرحهای موجود وجود دارد، خاطر نشان کرد: خوشبختانه به نتیجه هم رسیدیم و چندین طرح مختلف وجود دارد که توسط شرکتهای دانش بنیان در حال انجام است به عنوان مثال؛ بحث آشکار ساخته توزیع یافته ما برای اینکه نشتی داشته باشیم از فیبر استفاده کنیم و از امکانات فیبر نوری و تجهیزات نوین استفاده کنیم که خوشبختانه دو شرکت مشغول فعالیت هستند طرح خود را ارائه دادهاند و به زودی فعالیت خود را آغاز میکنند.
به گفته این مقام مسؤول مورد دیگری که وجود دارد پیگ رانی هوشمند است در پیگ رانی هوشمند دانش در اختیار کشورهای خاص است و با تفکری که بود و وقتی که گذاشتیم این موضوع هم در سه شرکت و در سه سایز خطوط لوله در حال انجام است.
رحیمی اضافه کرد: بیش از ۹۰ درصد تجهیزات ما ساخت داخل هستند و ۱۰ درصد بقیه مواردی هستند که دانش آن در اختیار برخی از کشورها است که اکنون شرکتهای داخلی به آن سو میروند.
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