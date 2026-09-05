به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آئین رونمایی و جشن امضا کتاب «درآمدی بر روانشناسی عکس و عکسدرمانی» اثر مرتضی طبسی مدرس عکاسی، تصویربرداری و تدوین، روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ در گالری هنر فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
در توضیحات تکمیلی این کتاب حوزه عکاسی آمده است:
کتاب «درآمدی بر روانشناسی عکس و عکسدرمانی» اثری است که برای نخستینبار هنر تصویر را با ظرفیتهای علمی هیپنوتیزم و روانشناسی شناختی پیوند میزند و نگاهها را از «زیبایی تصویر» به «قدرت درمانگری آن» معطوف میکند.
این کتاب بر این پرسش بنیادین استوار است که «آیا تصویر میتواند فراتر از زیبایی، ابزاری برای تحول ذهن و روان شود؟»؛ پرسشی که نگارنده آن را پس از سالها تجربه حرفهای در آفرینش تصویر، به پاسخ تبدیل کرده است.
طبسی که مدرک کارشناسیارشد مدیریت فناوری اطلاعات (IT) را در کارنامه خود دارد، سالهاست بهعنوان مدرس عکاسی، تصویربرداری و تدوین فعالیت میکند و دورههای تخصصی خود را در نهادهای معتبری همچون ناجا، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت بهداشت، راهآهن کل کشور، آموزشگاهها و فرهنگسراها برگزار و حالا او این تجربه چندوجهی را در قالب یک اثر کاربردی و میانرشتهای جمعبندی کرده است.
«درآمدی بر روانشناسی عکس و عکسدرمانی» در ۲۸۵ صفحه، با اتکا بر مفاهیم روانشناسی شناختی، هیپنوتیزم، عصبشناسی و تجربهنگاری، نشان میدهد چگونه ترکیببندی، نور و رنگ میتوانند بر ناخودآگاه تأثیر بگذارند و در مسیر درمان به کار آیند. از جمله مباحث کلیدی این اثر میتوان به امواج مغزی (آلفا، تتا و دلتا)، عکسدرمانی، تصویرسازی ذهنی، القای هیپنوتیک و طراحی تصاویر درمانی اشاره کرد که برای کاهش اضطراب، تقویت اعتمادبهنفس، مدیریت درد، مقابله با سوگ و رشد خلاقیت به کار میروند.
نکته کتاب، نگاه آیندهنگر آن است؛ مؤلف بهصراحت از تلفیق این روش با هوش مصنوعی (AI)، واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) سخن میگوید و آن را «جهش تکاملی بعدی در درمان بصری» مینامد.
این اثر برای روانشناسان، درمانگران، هیپنوتیزورها، هنردرمانگران، عکاسان و دانشجویان نوشته شده است.
حضور در این برنامه برای عموم علاقهمندان آزاد است و برای شرکت در آن میتوانند به گالری هنر فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا، کوچه عقاب مراجعه کنند.
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