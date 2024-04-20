نکوداشت شمس لنگرودی برگزار شد/ قدردانی از یک هنرمند همه فن حریف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، به همت مدیریت تماشاخانه «ملک» آیین نکوداشتی برای محمد شمس لنگرودی شاعر، پژوهشگر، نویسنده، خواننده و بازیگر به بهانه اجرای پروژه نمایشی موسیقایی «و تو هم برنگشتی» به کارگردانی و آهنگسازی مهیار علیزاده شامگاه روز جمعه سی و یکم فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار شد.

در این آیین نکوداشت که پس از پایان اجرای این اثر نمایشی موسیقایی انجام شد، از سوی عماد عامری رییس هیات مدیره و امیرسپهر تقی لو مدیریت تماشاخانه ملک، هدایایی به رسم یادبود به همراه یک قاب عکس از محمد شمس لنگرودی در اجرای پروژه «و تو هم برنگشتی» به این شاعر و بازیگر شناخته شده کشورمان اهدا شد.

احمد پوری مترجم، نویسنده و ویراستار شناخته شده کشورمان که به عنوان مهمان ویژه این اجرا در سالن حضور پیدا کرده بود، حین برگزاری نکوداشت محمد شمس لنگرودی گفت: صحبت درباره شمس لنگرودی آن هم در چند دقیقه کوتاه به هیچ عنوان میسر نیست زیرا وقتی بخواهیم از تلاش ها و آثار ارزشمندش در عرصه ادبیات حرف بزنیم زمان زیادی می برد که اصلا در چارچوب این برنامه نمی گنجد. واقعیت ماجرا هم این است که شمس لنگرودی اصلا نیازی به تعریف ندارد. به اعتقاد من او یکی از محبوب ترین شاعران معاصر ایران است که من امشب بعد از بازگشت به خانه دوباره شعرهایش را می خوانم.

وی افزود: شمس لنگرودی یکی از با ارزش ترین و بهترین شاعران ایران است که آثارش باید در صحنه های جهانی عرضه شود. همه ما باید ارزش کار او را بدانیم که امروز در نکوداشت هنرمندی حضور داریم که علاوه بر حضور موثر و درخشان در عرصه ادبیات، هم خواننده و هم بازیگر خوبی است.

در ادامه محمد شمس لنگرودی که در پروژه «و تو هم برنگشتی» مهیار علیزاده به عنوان یکی بازیگران اصلی حضور دارد، ضمن قدردانی از مدیریت تماشاخانه ملک در برگزاری این نکوداشت توضیح داد: احمد پوری خوب می داند که ما می خواستیم دنیا را عوض کنیم اما دنیا ما را عوض کرد و چه خوب که امشب در کنار او، شما تماشاگران فهیم و گروه اجرایی پروژه «و تو هم برنگشتی» شاهد برگزاری چنین اتفاقی هستم که اصلا در جریان برگزاری آن نبودم.

این شاعر و پژوهشگر بیان کرد: من تا امروز هرکاری کردم برای دل خودم بوده است ولی خیلی خوشحالم که این همه هم دل و همراه با آثارم وجود دارند. همین موضوع، بزرگ ترین جایزه من است که همواره برای من جذاب و جالب است. مخاطبانی که با وجود تمام مشکلاتی که دارند با لطف زیاد به اینجا می آیند و به تماشای نمایش گروه ما می نشینند. اینها برای من مایه افتخار و مسرت بخش است.

پروژه نمایشی موسیقایی «و تو هم برنگشتی» به نویسندگی ساغر رجبی، کارگردانی و آهنگساز مهیار علیزاده و بازی محمد شمس لنگرودی، امیرحسین فتحی، فرزین محدث، یلدا عباسی، ساغر رجبی، مریم مشهور و آرش الیگودرزی (خواننده - بازیگر)، وصال علوی (خواننده - بازیگر) ساعت ۲۱:۳۰ در تماشاخانه ملک تهران روی صحنه می رود.

فرزین محدث بازیگردان و مشاور کارگردان، محمدرضا مقدسیان مشاور پروژه، رها جهانشاهی مجری طرح و مدیر تولید، فاطمه تقوی دستیار کارگردان و برنامه ریز، مرتضی فربد طراح صحنه، علی کوزه گر طراح نور، شقایق محمودی طراح لباس، کاوه عابدین صداگذار، علیرضا لاجورد، سعید شجاعی، علیرضا ترابی (ساخت تیزر، عکاسی و گرافیک)، نوید آغاز مدیر تبلیغات دیگر عوامل اجرایی پروژه نمایشی موسیقایی «و تو هم برنگشتی» را تشکیل می دهند.