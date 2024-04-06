اجرای «و تو هم برنگشتی» آغاز شد/ تماشای یک عاشقانه متفاوت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، پروژه نمایشیموسیقایی «و تو هم برنگشتی» به نویسندگی ساغر رجبی و کارگردانی و آهنگسازی مهیار علیزاده در میان استقبال قابل توجه مخاطبان به میزبانی تماشاخانه «ملک» پیش روی مخاطبان قرار گرفت. این در حالی است که هم زمان با آغاز اجرای این پروژه از پوستر نمایش نیز منتشر شد.
پروژه نمایشیموسیقایی «وتو هم برنگشتی» اولین اثر مهیار علیزاده در عرصه کارگردانی است که پس از پروژههای متعدد خود درعرصه موسیقی فیلم، آلبوم و اجراهای زنده موسیقایی، به صحنه رفته است.
علیزاده درباره این پروژه نمایشی موسیقایی متفاوت نوشته است: زمانی که همه چیز در حال نابودی است، گذشته به سمتت هجوم میآورد … ؛ «و تو هم برنگشتی» درامی در ستایش زندگی و نشان دهنده نحوه تقابل انسان مدرن با گذشته، امروز و آینده خود است.
محمد شمس لنگرودی، امیرحسین فتحی، فرزین محدث، یلدا عباسی، ساغر رجبی، مریم مشهور و آرش الیگودرزی (خواننده-بازیگر)، وصال علوی (خواننده-بازیگر) از هنرمندانی هستند که در این پروژه حضور دارند.
پروژه نمایشیموسیقایی «و تو هم برنگشتی» به نویسندگی ساغر رجبی و کارگردانی و آهنگساز مهیار علیزاده ساعت ۲۱:۳۰ در تماشاخانه ملک تهران روی صحنه میرود و علاقهمندان برای تهیه بلیت این اثر میتوانند به سامانه تیوال مراجعه کنند.
مهیار علیزاده از جمله هنرمندان شاخص عرصه موسیقی است که طی سال های گذشته به عنوان آهنگساز در پروژههای «حریق خزان» به خوانندگی علیرضا قربانی، «در شعله با تو رقصان» با همکاری صابر ابر، «دخت پریوار» به خوانندگی علیرضا قربانی، «افسانه چشمهایت» به خوانندگی علیرضا قربانی و همایون شجریان، «صبرکن» به خوانندگی محمد معتمدی، «هفت الف» به خوانندگی پارسا خائف، «ایستگاه» به خوانندگی امید نعمتی و تعدادی از آثار دیگر حضور داشته است.
آهنگسازی پروژه های سینمایی، تلویزیونی و نمایشی چون «صبحانه با زرافهها» به کارگردانی سروش صحت، «ساکن طبقه وسط» به کارگردانی شهاب حسینی، «دورهمی» به کارگردانی مهران مدیری، «فرشتهها با هم میآیند» به کارگردانی حامدمحمدی، «پردهنشین» به کارگردانی بهروز شعیبی، «زعفرانی» به کارگردانی حامد محمدی، «ملکاوان» به کارگردانی احمد معظمی، «نگاهمان میکنند» به کارگردانی محمدرضا اصلی و «درخت پرتقالی» به کارگردانی امیرهوشنگ معین هم بخش دیگری از فعالیتهای مهیارعلیزاده را تشکیل میدهند.
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