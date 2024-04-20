ارز نیمایی پارچه رومبلی و پرده حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامهای موضوع حذف ارز نیمایی از ۷ ردیف تعرفه پارچه را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۳۴۹۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ معاونت صنایع عمومی در خصوص حذف ارز نیمایی ۷ ردیف تعرفه ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید طبق نامه معاونت مذکور محل تأمین ارز نیمایی به طور کلی از پارچههای رومبلی پارچه رویه و پردهای ذیل ردیف تعرفههای ۶۰۰۵۳۸۰۰، ۶۰۰۵۳۷۰۰، ۶۰۰۵۳۶۰۰ ۶۰۰۵۳۵۰۰، ۶۰۰۱۹۲۰۰، ۶۰۰۱۲۲۰۰ و ۶۰۰۵۳۹۰۰ حذف گردد.
در نامه معاونت صنایع عمومی وزارت صمت هم آمده بود: پیرو نامه شماره ۲۳۱۰۱۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ در خصوص حذف تخصیص ارز نیمایی از پارچههای رومبلی پارچه رویه و پردهای تحت ردیف تعرفههای ۶۰۰۱۲۲۰۰، ۶۰۰۱۹۲۰۰، ۶۰۰۵۳۵۰۰، ۶۰۰۵۳۶۰۰، ۶۰۵۳۷۰۰، ۶۰۰۵۳۸۰۰ و ۶۰۰۵۳۹۰۰ به استحضار میرساند؛
با توجه به درخواست حذف ارز نیمایی کالاهای مورد اشاره برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و نظر به موافقت اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران طی نامه شماره ۱۴۰۲۳۳۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ خواهشمند است دستور فرمائید تا ردیف تعرفههای فوقالاشاره علاوه بر مناطق آزاد شامل سرزمین اصلی نیز شده و به طور کلی از شمول دریافت ارز نیمایی خارج گردد لذا مراتب جهت اقدام لازم و اعلام نتیجه ارسال میگردد.
نظر شما