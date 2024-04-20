درآمد پایدار مددجوی کارآفرین کمیته امداد/ تولید پنج تن عسل در سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد یعقوبی می‌گوید اگر حمایت‎‌های کمیته از او و خانواده‌اش نبود، حالا او کسب و کارش را نداشت. کسب و کاری که هم نیش است و هم عسل. او سال گذشته پنج تن عسل برداشت کرد.

مراد و اعضای خانواده‎اش حتی یک روز هم فکرش را نمی‌کردند که تفریح خانوادگی‎ شأن روزی تبدیل به کسب و کار خانوادگی شود. تفریح آنها جذاب و البته نیش‌دار است. چهار سال قبل، آن‌ها از سر ذوق یک کندوی عسل تهیه کردند، بعد اما با ورود این کندو به خانه، زندگی‎اش در ظرف عسل افتاد و شیرین شد.

داستان مراد از یک کنجکاوی شروع ‎شد. او تعریف می‌کند که یکی از دوستانش، چند کندوی عسل داشت و به خاطر شرایط زندگی‌اش، زندگی در روستا و دشت، امکان پرورش زنبور داشت. او همیشه، به این دوست سر می‌زد و می‌دید که چه طور با عشق، به زنبور و عسل‌هایش می‌رسد.

علاقه دوستش، باعث شد که مراد هم از او بخواهد، یک کندوی عسل به او بدهد و همین می‌شود که مراد با یک کندوی عسل به خانه برمی‎گردد.

نگه‎داری از زنبور و بعد، برداشت عسل، به مذاق مراد، خوش می‌آید، بنابراین از دوستش می‌خواهد درباره راه‎اندازی کسب و کار او را راهنمایی کند. راهنمایی‌های این دوست باعث می‌شود که مراد بخواهد، کسب و کار خودش را راه بی‎اندازد، مراد برای راه‌‎اندازی کارش اما پول لازم داشت.

این شد که به سراغ یکی از همراهان همیشگی رفت، به سراغ کمک گرفتن از کمیته امداد که در همه شرایط زندگی‎اش، در همه پستی و بلندی‌ها، کنارش بوده است و وام می‌گیرد. او می‌گوید که وامش هزینه شروع راه‎اندازی کسب و کارش ‎شد، برای تهیه ۱۵۰۰ کلونی زنبور عسل شد.

مراد حالا مانند دوستش، در دشت‌ها و پای کوهپایه‌های زاگرس، استان ایلام، به پرواز زنبورها نگاه و عسل برداشت می‌کند. حالا ۱۳ نفر برای او کار می‌کنند. مراد تعریف می‌کند که تازه کار را شروع کرده بود که دید، برکت برداشت از زنبور تا چه قدر زیاد است، بنابراین تصمیم گرفت، برای سود بیشتر و همراهی همکارانه، از دیگر اعضای خانواده‌اش هم دعوت به همکاری کند؛ همین شد که برادران و دامادان خانواده هم همراه مراد شدند برای کار و سود بیشتر. او می‌گوید که در سال گذشته، حدود ۵ تن عسل برداشت کرده است.

در این راه اما مراد تنها نیست، این طرح کمیته امداد استان ایلام است که از زنبورداران این استان، حمایت کند. به جز مراد، ۵۰ طرح دیگر زنبورداری، در استان ایلام از طرف کمیته امداد امام خمینی (ه)، حمایت می‌شود؛ یعنی استفاده و به‌کارگیری از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ کندوی عسل. که منجر به تولید ۱۵ تن عسل به ارزش ۲۵ میلیارد تومان در این استان شده است.