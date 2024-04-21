یونیسف: کشتار کودکان فلسطینی متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، صندوق کودکان ملل متحد یونیسف با صدور بیانیهای به کشتار کودکان فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری واکنش نشان داد.
یونیسف اعلام کرد که ۳ کودک فلسطینی در حمله اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به طولکرم واقع در کرانه باختری به شهادت رسیدهاند.
همچنین صندوق کودکان ملل متحد بیان کرد که بر اساس گزارشهای رسیده، دستکم ۱۴ کودک فلسطینی دیگر نیز بر اثر حملههای هوایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدهاند.
یونیسف در ادامه این بیانیه تاکید کرد که باید کشتار کودکان فلسطینی متوقف و آتشبس فوری در نوار غزه برقرار شود.
کمی پیشتر نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۵ کشتار و جنایت دیگر را علیه فلسطینیان در این باریکه مرتکب شده است.
این وزارتخانه افزود که در نتیجه جنایتهای ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی علیه ساکنان نوار غزه ۴۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۷۹ نفر دیگر هم زخمی شدهاند.
همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه شمار کلی شهیدان حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تا این لحظه به ۳۴۰۹۷ نفر و شمار زخمیهای این حملهها نیز به ۷۶۹۸۰ نفر افزایش یافته است.
هنوز هزاران نفر دیگر نیز مفقود یا زیر آوار هستند. همچنین بیش از ۷۲ درصد از قربانیان جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
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