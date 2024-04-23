کاوشگر بین ستاره ای پس از ۵ ماه با زمین تماس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، هرچند فضاپیمای ویاژر یک هنوز داده های علمی درستی به زمین نمی فرستد اما اکنون اطلاعات قابل استفاده درباره سلامت و وضعیت عملیاتی سیستم های مهندسی خود ارسال می کند.

ویاژر یک نخستین شی ساخت انسان بود که در سال ۱۹۷۷ میلادی به فضا پرتاب شد و حدود ۳۵ سال بعد از منظومه شمسی خارج و وارد فضای بین ستاره ای شد. پس از آن نیز ویاژر ۲ به فضا فرستاده شد. این فضاپیما هنوز هم فعال است و با زمین ارتباط برقرار می کند.

هر دو کاوشگر تنها ابزارهای ساخت انسان هستند که فضای خارج از تاثیر خورشید را بررسی می کنند. البته در نوامبر ۲۰۲۳ میلادی ویاژر یک پس از ۱۱ سال اکتشاف و در فاصله ۲۴ میلیارد کیلومتری زمین ارتباط سیستم رایانشی این فضاپیما با تیم پروژه روی زمین قطع شد.

تیم عملیات ویاژر یک ناسا در ماه مارس سال جاری میلادی سیگنال دیجیتالی به فضاپیما ارسال کردند تا سیستم FDS آن را وادار کنند کل حافظه ابزار را به زمین بفرستد. این تخلیه حافظه به مهندسان و محققان اختلالی را نشان داد که در نتیجه یک کد معیوب در یک تراشه به وجود آمده بود. از بین رفتن این کد سبب شد اطلاعات علمی و مهندسی ویاژر غیرقابل استفاده شود.

مهندسان ناسا نمی توانند به طور فیزیکی این تراشه را تعمیر یا جایگزین کنند اما آنها می توانند از راه دور کد معیوب را در جای دیگری از حافظه FDS قرار دهند. هرچند هیچ یک از بخش های حافظه به اندازه ای بزرگ نیست که کد را به طور کامل در خود جای دهد این تیم می تواند بخش مذکور را به چند قسمت تقسیم در بخش های جداگانه قرار دهد.