آسیب ریزسیارک ها به آزمایشگاه فضایی چین در مدار زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، پس از آنکه بخش برق ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از بین رفت، این کشور فرایندهای مربوط به اجتناب از زباله های فضایی ها را برای فضانوردانش بیشتر می کند.

فضانوردان ماموریت شنژو۱۷ در زمستان و همچنین یکم مارس ۲ راهپیمایی خارج از ایستگاه تیانگونگ انجام دادند. در آن زمان رسانه های چینی اعلام کردند قطعی موقت برق به دلیل آسیب دیدن پنل های خورشیدی در نتیجه برخورد زباله بوده است. فضانوردان طی دو راهپیمایی فضایی آسیب های وارد شده را ترمیم کردند.

آژانس فضایی سرنشین دار چین اعلام کرد این راهپیمایی ها موفقیت آمیز بودند. همچنین این آژانس تصمیم دارد در آینده اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر زباله های فضایی موجود در مدار زمین انجام دهد.

یکی از مقامات این آژانس به خبرگزاری شینهوا گفت: تیان هه که ماژول اصلی ایستگاه فضایی به حساب می آید، به دلیل برخورد زباله های فضایی با کابل های برق پنل های خورشیدی، با قطعی موقت برق روبرو شده است.

البته خبرگزاری شینهوا مشخص نکرده زباله های فضایی مربوط به یک ریزسیارک ها یا فعالیت های انسانی در فضا بوده است. هر دو نوع زباله تهدیدی برای تیانگونگ و ایستگاه فضایی بین المللی به حساب می آیند.