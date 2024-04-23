مراسم انجمن قلم آمریکا لغو شد/ایستادگی نویسندگان برای فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، از زمان شروع جنگ اسراییل و حماس، نویسندگان وابسته به انجمن قلم آمریکا ( PEN) بارها این سازمان را برای حمایت از اسراییل و کم اهمیت جلوه دادن جنایاتی که علیه نویسندگان و روزنامه نگاران فلسطینی انجام داده است، محکوم کردهاند.
اکنون انجمن قلم آمریکا که با نارضایتی گستردهای از واکنشها علیه خود روبه روشده، مراسم اهدای جوایز سالانه خود را لغو کرد. دهها نامزد از این رویداد که قرار بود هفته آینده برگزار شود، انصراف داده بودند.
«پن» یک سازمان ادبی از آزادی بیان حمایت می کند، هر سال صدها هزار دلار جایزه اهدا میکند که جایزه ۷۵ هزار دلاری جین استاین برای بهترین کتاب از جمله آنهاست؛ اما با انصراف ۹ نویسنده از ۱۰ فینالیست این جایزه و انصراف نامزدهای دیگری از بخشهای مختلف از ترجمه گرفته تا بهترین کتاب اول، برگزاری مراسم که قرار بود در تالار شهر منهتن شکل بگیرد، غیر قابل اجرا بود.
کاترینا واندن هوول، وندی واندن هوول و بیل کلگ به نمایندگی از بنیاد و دارایی ادبی جین استاین بیانیه زیر را ارایه کردند: جین استاین مدافع پرشور حقوق فلسطین بود و از نویسندگان فلسطینی حمایت و تجلیل کرد. در حالی که او جایزه PEN آمریکا را به نام خود برای جلب توجه و حمایت معنادار از نویسندگان دارای بالاترین دستاورد ادبی تاسیس کرد، میدانیم که او به موضع و فداکاری نویسندگانی که امسال از رقابت کنار کشیدهاند، احترام میگذاشت. برای احترام به تصمیم آنها، املاک جین استین از انجمن قلم آمریکا خواسته است تا این جایزه ۷۵ هزار دلاری را به صندوق امداد کودکان فلسطین اهدا کند.
سوزان نوسل، مدیر عامل PEN آمریکا در بیانیهای که دوشنبه منتشر شد، گفت: حجم زیادی کار برای این مراسم انجام میشود و همه ما از این نتیجه متاسف هستیم اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که امکان ندارد جشنی را به روشی که امیدوار بودیم و برنامه ریزی کرده بودیم برگزار کنیم.
از زمان آغاز جنگ در اکتبر گذشته، نویسندگان وابسته به انجمن قلم بارها این سازمان را به اتهام حمایت از اسراییل و کم اهمیت جلوه دادن جنایات علیه نویسندگان و روزنامه نگاران فلسطینی محکوم کرده اند. در نامه سرگشادهای که ماه گذشته منتشر شد و نائومی کلاین و لوری مور از امضا کنندگان آن بودند، امضاکنندگان از «پن» برای بسیج نکردن «هیچ حمایت هماهنگ اساسی» از مردم فلسطینی و پافشاری نکردن بر ماموریت خود که «رد کردن همه نفرتها و حمایت از آرمانهای بشری برای زندگی در صلح وبرابری» است، انتقاد کردند.
انجمن قلم بارها خواستار آتشبس در غزه شده و به ایجاد صندوق اضطراری ۱۰۰ هزار دلاری برای نویسندگان فلسطینی کمک کرده، اما اعضای آن این اقدامات را در برابر نسلکشی رژیم صهیونیستی کافی نمیدانند.
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