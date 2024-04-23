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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۵

سردار رادان:

طرح نور را با قوت ادامه خواهیم داد

طرح نور را با قوت ادامه خواهیم داد

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: با حمایت‌های مجلس، دولت، قوه قضاییه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد رضا رادان در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که در محل ستاد کل انتظامی کشور برگزار شد، اظهار داشت: در ابتدا از همراهی مردم، دختران و بانوان عزیز ایران که در اجرای این طرح با پلیس همکاری و همراهی می‌کنند تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: تشکر بعدی را هم از همکارانی دارم که دغدغه‌مندانه در اجرای این طرح پای کار هستند و به صورت جهادی اجرای آن را دنبال می‌کنند.

فرمانده کل انتظامی کشور افزود: با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.

سردار رادان خاطر نشان کرد: اجرای این طرح همراهی همگان را در پی داشت و از مجلس و خاصه کمیسیون فرهنگی که جز اولین واحدها و بخش‌هایی بود که در این موضوع پای کار بود تقدیر و تشکر می‌کنم.

کد مطلب 6086255

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    نظرات

    • ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
      6 0
      پاسخ
      با حلوا حلوا گفتن ، دهان شیرین نمیشود . خودتان هم میدانید که طرح موفق نبود و نیست مگر آنکه با بهترین اساتید جامعه شناسی و مردم شناسی و روانشناسی دانشگاه مشورت کنید و نصایح آنها را بپذیرید .

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