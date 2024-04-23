طرح نور را با قوت ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد رضا رادان در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که در محل ستاد کل انتظامی کشور برگزار شد، اظهار داشت: در ابتدا از همراهی مردم، دختران و بانوان عزیز ایران که در اجرای این طرح با پلیس همکاری و همراهی می‌کنند تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: تشکر بعدی را هم از همکارانی دارم که دغدغه‌مندانه در اجرای این طرح پای کار هستند و به صورت جهادی اجرای آن را دنبال می‌کنند.

فرمانده کل انتظامی کشور افزود: با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.

سردار رادان خاطر نشان کرد: اجرای این طرح همراهی همگان را در پی داشت و از مجلس و خاصه کمیسیون فرهنگی که جز اولین واحدها و بخش‌هایی بود که در این موضوع پای کار بود تقدیر و تشکر می‌کنم.