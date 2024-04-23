جزییات حادثه حریق در انبار دارویی بیمارستان امام حسین (ع) تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد روز گذشته پرسنل بیمارستان امام حسین (ع) در تماس با سامانه ۱۲۵ از آتشسوزی در انبار داروی این بیمارستان خبر داده و در درخواست کمک کردند که در پی آن بلافاصله ستاد فرماندهی آتشنشانان ایستگاههای ۲، ۹۳ و ۷۳ را به همراه خودروی حامل دستگاههای تنفسی به محل حادثه واقع در خیابان شهید مدنی جنوبی اعزام کرد.
با حضور آتشنشانان در محل مشاهده شد که آتشسوزی در طبقه همکف یک ساختمان دو طبقه با کاربری انبار دارو رخ داده است. این ساختمان در ضلع جنوب شرقی محوطه بیمارستان با کاربری انبار دارو به مساحت تقریبی ۱۰۰ مترمربع رخ بود و در زمان رسیدن نیروهای آتش نشانی بخشی از قسمت شرقی انبار کاملاً شعلهور بود و دود زیادی به اطراف زبانه میکشید. همچنین شعلههای آتش در حال سرایت به قسمتهای دیگر انبار دارو بود.
در این شرایط نیروهای عملیات بلافاصله پس از رسیدن به محل حادثه و مجهز شدن به تجهیزات حفاظت فردی و دستگاههای تنفسی ضمن قطع برق و گاز ساختمان به سرعت وارد انبار شدند و با استفاده از یک رشته لوله آبدهی، عملیات مهار آتش را آغاز کردند.
بنا بر اعلام آتش نشانی تهران، این آتش سوزی میتوانست علت رخداد یک حادثه در سطح وسیعتر شود و خسارت مالی سنگینی برجای گذارد و موجب از بین رفتن داروهای کمیاب مختص بیماریهای خاص نیز بشود که با سرعت عمل و دقت بالای آتشنشانان در کمترین زمان ممکن مهار و خاموش شد.
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