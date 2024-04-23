رییس مجلس: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.

به گزارش مهر، براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت دراین‌باره مسئول هستند. قطعاً بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است.