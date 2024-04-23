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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۲۴

رییس مجلس: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رییس مجلس: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکری گفت: بانک مرکزی در تخصیص ارز به دارو در سال گذشته اشکالاتی داشت که در پایان سال توانست به تعهدات خود عمل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.

به گزارش مهر، براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت دراین‌باره مسئول هستند. قطعاً بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است.

تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در ۳۴ روز گذشته از مرز ۶۳۶ میلیون دلار گذشت

براساس صحبت‌های امروز (۴ اردیبهشت) رئیس مجلس شورای اسلامی، لازم است تا نسبت به گزارش بانک مرکزی استناد کرد، گزارش براین اساس است؛

بانک مرکزی بنا بر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، در طول سال (۱۴۰۲) برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی مجموعاً بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تأمین و پرداخت کرد که از رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ برخوردار است. همچنین تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در ۳۴ روز گذشته از مرز ۶۳۶ میلیون دلار گذشت.

میزان ارز تأمین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی سال (۱۴۰۱) حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. تأمین ارز سال (۱۴۰۲) بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سال گذشته آن (۱۴۰۱) از رشد ۲۶ درصدی برخوردار بوده است.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا دیروز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است. کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است.

کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

کد مطلب 6086284
زهره آقاجانی

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