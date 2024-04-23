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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۱۱

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب لبنان

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی برای نخستین بار یک خودرو را در منطقه «الزهرانی» در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داد و یک نفر در این حمله به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی صبح امروز سه‌شنبه یک خودرو غیرنظامی را در مسیر شهرک «عدلون» در منطقه «ابوالاسود» الزهرانی در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داد.

خبرنگار المیادین ضمن اعلام این خبر افزود که پیکر یک شهید از خودرویی که هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت، خارج شده است.

وی تأکید کرد که این نخستین بار است که منطقه الزهرانی در جنوب لبنان هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرد.

به‌گفته خبرنگار المیادین، نیروهای دفاع مدنی بلافاصله برای خاموش کردن آتش در پی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی وارد عمل شدند.

رژیم صهیونیستی مدعی شده است که در این حمله یکی از فرماندهان پدافند هوایی حزب الله را به شهادت رسانده‌ است.

این حمله در حالی صورت گرفت که شب گذشته نیز مناطق یارون، جبور، طیرحرفا و علما الشعب در جنوب لبنان هدف حملات رژیم اشغالگر قرار گرفتند.

حزب الله لبنان هم صبح امروز در پاسخ به این تجاوزگری‌ها، شهرک صهیونیست‌نشین «المطله» را هدف حمله قرار داد.

کد مطلب 6086348

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