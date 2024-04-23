به زودی شاهد موج استعفای مقامات سیاسی و نظامی اسراییل خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری زبان به بررسی دومینوی استعفای مقامات نظامی رژیم صهیونیستی بعد از شکست ارتش این رژیم در تحقق اهداف از پیش تعیین شده در نوار غزه پرداختند.

این رسانه ها گزارش دادند: شکاف داخلی در اسراییل با آغاز جنگ در نوار غزه تشدید شده به طوری که تمام تحلیلگران ارشد و فرماندهان نظامی و سیاسی در اسراییل معتقدند راهی که تل آویو برای تحقق پیروزی در پیش گرفته بن بست است.

عامول هرئیل تحلیلگر امور نظامی روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داد: پیش بینی ما این است که شاهد موج گسترده ای از استعفا در میان مقامات سیاسی و نظامی طی دوره آتی به دلیل شکست در مقابله با عملیات طوفان الاقصی باشیم.

وی افزود: این موج استعفا باعث می شود بنیامین نتانیاهو در موضع سختی قرار بگیرد چرا که وی تنها کسی است که تاکنون پذیرش هر گونه مسئولیت مربوط به شکست تل آویو را رد کرده است. نتانیاهو از امروز به بعد به جای هالیوا شخص دیگری را برای سرزنش کردن پیدا خواهد کرد.

هرئیل اضافه کرد: شکست نیروهای اطلاعاتی در هفت اکتبر بسیار سنگین بود اما مسئولیت این شکست تنها متوجه هالیوا نیست بلکه بر عهده بسیاری از نهادهای امنیتی و نظامی اسراییل است.

وی نوشت: اسراییل با حضور نتانیاهو سال های سال سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن را در پیش گرفت و به قدرت گرفتن حماس در نوار غزه بی توجه بود. نهادهای امنیتی و نظامی در آن زمان اعلام کردند که قدرت حماس تضعیف شده است؛ این همان نابینایی مفهومی به شمار می رود.

این تحلیلگر صهیونیست اضفه کرد: هالیوا در جریان استعفای خود خواهان تحقیقات فراگیر و رسمی درباره علل وقوع عملیات هفت اکتبر شد. این مساله می تواند به معنی خداحافظی با نتانیاهو باشد. نتانیاهو طوری رفتار می کند که گویی این مسائل برایش بی اهمیت است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی روز گذشته اعلام کردند که «یهودا فاکس» فرمانده مرکزی ارتش رژیم صهیونیستی به «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم اعلام کرده است که با آغاز ماه آگوست دست از کار خواهد کشید.

این در حالی است که صبح روز گذشته منابع خبری رژیم صهیونیستی از استعفای «آهارون هالیوا» رئیس سرویس اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل ناکامی در برابر عملیات هفتم اکتبر مقاومت فلسطین و همچنین پیامدهای حمله به کنسولگری ایران در دمشق خبر دادند.

رئیس سرویس اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در نامه استعفای خود به «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی گفت: جنبش حماس در روز شنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حمله خونینی را انجام داد که نتایج آن خشن و دردناک بود!

وی در ادامه افزود: بخش اطلاعاتی که تحت فرمان من است به مأموریتی که به ما سپرده شده بود، عمل نکرد و من از همان زمان تا ابد این روز سیاه را فراموش نخواهم کرد و تا همیشه این درد عمیق را با خود به همراه خواهم داشت!

بنابراین طی روز گذشته ۲ تن از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی در پی ناکامی در برابر مقاومت فلسطین در جریان عملیات طوفان الاقصی مجبور به استعفا شدند که خود نشانگر عمق شکست این رژیم در برابر مقاومت فلسطین است.